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Юрист рассказала, на сколько подорожают выписки из ЕГРН с 1 января

С 1 января 2025 года Росреестр увеличивает плату за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как изменится стоимость выписок и какие категории заявителей будут платить больше — рассказала Мария Яковлева, директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры».

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Для физических лиц бумажная выписка об объекте недвижимости будет стоить 1 740 рублей вместо прежних 870 рублей, а электронная версия — 700 рублей вместо 350 рублей. Юридическим лицам за бумажную выписку придется заплатить 5 100 рублей вместо 2 550 рублей, а за электронную — 1 400 рублей вместо 700 рублей», — говорит эксперт.

Аналогичное повышение коснется и выписок о переходе прав на объект недвижимости. Для физлиц бумажная версия подорожает с 460 до 920 рублей, а электронная — с 290 до 580 рублей. Юрлицам бумажная выписка обойдется в 2 540 рублей вместо 1 270 рублей, а электронная — в 1 160 рублей вместо 580 рублей.

Стоимость кадастрового плана территории также увеличится: для физических лиц бумажная версия будет стоить 3 480 рублей, а электронная — 700 рублей; для юридических лиц — 10 440 рублей за бумажный документ и 1 400 рублей за электронный.

Отдельные категории граждан, такие как ветераны боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, смогут воспользоваться 50% скидкой на получение этих сведений.

Росреестр объясняет повышение тарифов тем, что плата за предоставление сведений из ЕГРН не индексировалась на протяжении восьми лет, несмотря на среднегодовую инфляцию около 5%.

«Увеличение стоимости направлено на снижение нагрузки на Федеральную государственную информационную систему ЕГРН и обеспечение ее бесперебойной работы», — объяснила Мария Яковлева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».