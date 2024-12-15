Юрист рассказала, на сколько подорожают выписки из ЕГРН с 1 января

Аналогичное повышение коснется и выписок о переходе прав на объект недвижимости. Для физлиц бумажная версия подорожает с 460 до 920 рублей, а электронная — с 290 до 580 рублей. Юрлицам бумажная выписка обойдется в 2 540 рублей вместо 1 270 рублей, а электронная — в 1 160 рублей вместо 580 рублей.