Великобритания стала членом Транстихоокеанского партнерства

В так называемое всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о ТТП ранее вошли Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония. Изначально в соглашении, подписанном в 2016 году, участвовали США, однако при президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел из ТТП. Это решение поставило под угрозу само существование партнерства, но лидеры остальных стран-участниц внесли изменения в текст соглашения в 2019 году и продолжили его реализацию без Соединенных Штатов. В то же время Япония и другие члены объединения настойчиво приглашают США вернуться в ТТП.