Великобритания стала членом Транстихоокеанского партнерства

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Великобритания официально стала членом экономического объединения Транстихоокеанское партнерство (ТТП), в которое до сих пор входили 11 стран региона. Соответствующий протокол вступил в силу 15 декабря, сообщило японское общественное телевидение. Это произошло после завершения в странах — членах ТТП всех необходимых процедур, связанных с присоединением королевства к экономическому сообществу, основанному на взаимном снижении или отмене торговых пошлин, облегчении процедур движения товаров, капиталов и технологий.
Правительство Японии (крупнейшей экономики в ТТП) активно поддерживало присоединение Великобритании к этой структуре, хотя внутри объединения на этот счет были сомнения. Однако они были окончательно сняты после того, как Лондон согласился на полную отмену пошлин на закупки пальмового масла в Малайзии и пошел на некоторые торговые уступки другим членам объединения.
Соединенное Королевство стало первой страной, которая присоединилась в ТТП после его формирования, и его первым членом за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В так называемое всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о ТТП ранее вошли Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония. Изначально в соглашении, подписанном в 2016 году, участвовали США, однако при президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел из ТТП. Это решение поставило под угрозу само существование партнерства, но лидеры остальных стран-участниц внесли изменения в текст соглашения в 2019 году и продолжили его реализацию без Соединенных Штатов. В то же время Япония и другие члены объединения настойчиво приглашают США вернуться в ТТП.
Сейчас 15% валового внутреннего продукта планеты приходятся на страны этого партнерства, в которых проживают около 580 млн человек. Великобритания подала заявку на вступление в ТТП 1 февраля 2021 года. Сейчас о намерении вступить в объединение объявили также Китай, Тайвань, Украина.