В России набирает обороты тренд на джоб-хоппинг, разрушающий бизнес

«За последние два-три года многие сотрудники “прыгают” с работы на работу, иногда всего за 5−10 тысяч рублей прибавки. Они работают 3−4 месяца, уходят, и это создает серьезные проблемы для работодателей, — говорит Моженков. — Бизнес тратит ресурсы на их адаптацию и обучение, а те снова уходят. Перед наймом таких сотрудников я рекомендую внимательно изучать их резюме. Если за год у них значится 2−3 работы, лучше подумать дважды. При поиске нового члена команды на место уволившегося в течение короткого срока работы сотрудника компания теряет 15−20 его средних зарплат. Эти потери не заметны сразу, но ощутимы для бизнеса».