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Эксперт назвала регионы России с самыми большими пособиями при рождении ребенка

При рождении ребенка граждане России могут претендовать на ряд социальных пособий как федерального, так и регионального уровня. Часть федеральных выплат рассчитывается в зависимости от региона с применением районных коэффициентов или на основании местных прожиточных минимумов. Об этом рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Так, наибольшие размеры пособий в 2024 году приходились на Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Красноярский и Камчатский край, Магаданскую и Сахалинскую области, Республику Саха.

Отдельно каждый регион может устанавливать свои дополнительные выплаты, наиболее распространенной среди которых является региональный материнский капитал (РМК).

«Наибольший размер РМК при рождении второго ребенка в 2024 году был в Сахалинской области — 250 000 ₽, а также в регионах, где РМК рассчитывается как 30% от федерального маткапитала. К ним относятся Республика Бурятия, Республика Саха, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейский АО, Чукотский АО», — указывает финансист.

Помимо этого, многие регионы поддерживают многодетные семьи. Так, в Ямало-Ненецком АО РМК при рождении третьего ребенка семья получает 500 000 ₽, а в Камчатском крае РМК назначается за каждого рожденного ребенка, начиная с первого. Дополнительную поддержку также получают молодые родители и молодых родителей. Например, в Республике Коми женщины, родившие до 25 лет первого ребенка могут получить 500 000 ₽.

А губернатор Ямало-Ненецкого АО анонсировал с 2025 года возможность получения 3 миллионов рублей на улучшение жилищных условий женщинам, родившим первого ребенка до тридцати лет, рассказала Светлана Мусиенко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».