Эксперт назвала регионы России с самыми большими пособиями при рождении ребенка

При рождении ребенка граждане России могут претендовать на ряд социальных пособий как федерального, так и регионального уровня. Часть федеральных выплат рассчитывается в зависимости от региона с применением районных коэффициентов или на основании местных прожиточных минимумов. Об этом рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.