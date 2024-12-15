Эксперт назвала регионы России с самыми большими пособиями при рождении ребенка

Так, наибольшие размеры пособий в 2024 году приходились на Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Красноярский и Камчатский край, Магаданскую и Сахалинскую области, Республику Саха.
Отдельно каждый регион может устанавливать свои дополнительные выплаты, наиболее распространенной среди которых является региональный материнский капитал (РМК).
«Наибольший размер РМК при рождении второго ребенка в 2024 году был в Сахалинской области — 250 000 ₽, а также в регионах, где РМК рассчитывается как 30% от федерального маткапитала. К ним относятся Республика Бурятия, Республика Саха, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейский АО, Чукотский АО», — указывает финансист.
Помимо этого, многие регионы поддерживают многодетные семьи. Так, в Ямало-Ненецком АО РМК при рождении третьего ребенка семья получает 500 000 ₽, а в Камчатском крае РМК назначается за каждого рожденного ребенка, начиная с первого. Дополнительную поддержку также получают молодые родители и молодых родителей. Например, в Республике Коми женщины, родившие до 25 лет первого ребенка могут получить 500 000 ₽.
А губернатор Ямало-Ненецкого АО анонсировал с 2025 года возможность получения 3 миллионов рублей на улучшение жилищных условий женщинам, родившим первого ребенка до тридцати лет, рассказала Светлана Мусиенко.
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