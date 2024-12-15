В Госдуме напомнили, что положено гражданам за работу в праздники

«Если по условиям труда не предусмотрена работа в выходные дни, то работодатель обязан оплатить такую работу в двойном размере, если иное не предусмотрено коллективным договором. Но в коллективном договоре может быть только увеличена компенсация, никоим образом не снижена, то есть не менее, чем в два раза [больше] за работу в выходной и праздничный день работодатель должен заплатить. Или предоставить другие дни отдыха, но это по желанию уже работника. В любом случае такая работа оформляется распоряжением, приказом — локальным нормативным актом работодателя и с согласия работника, которое предоставляется в письменном виде. Если работодатель предлагает предоставить отгулы вместо оплаты, то это на усмотрение работника. Только с согласия работника можно заменить оплату на отгул. Это не выбор работодателя, это выбор работника», — сказала она.