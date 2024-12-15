«Скоринг бюро»: сумма выдач автокредитов снизилась в ноябре на треть

Также, по данным «Скоринг бюро», снизилось и количество выдач с 117,56 тыс. в октябре до 81,66 тыс. в ноябре. Средняя сумма автокредита снизилась незначительно и в ноябре 2024 года составила 1,31 млн рублей, что на 4,77% ниже уровня октября. В то же время средний срок автокредита в ноябре составил 67 месяцев, на 3 месяца меньше показателя октября.
«Снижение объемов автокредитования в октябре и ноябре обусловлено целым комплексом факторов, которые действуют на заемщиков и кредиторов. Со стороны заемщиков наблюдается снижение спроса на автокредиты вследствие роста ключевой ставки и последовавшего за ним роста процентных ставок по автокредитам», — отметил генеральный директор БКИ Олег Лагуткин.
Также, по его словам, кредиторы ощущают на себе давление со стороны регулятора, действия которого направлены на охлаждение рынка кредитования. «В то же время кредиторы, рассматривая внешнюю среду как “недружелюбную”, корректируют свои кредитные политики, что выражается в снижении средних рассчитанных лимитов кредитования. Все это в совокупности и привело к падению», — подчеркнул он.