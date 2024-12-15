«Скоринг бюро»: сумма выдач автокредитов снизилась в ноябре на треть

Также, по его словам, кредиторы ощущают на себе давление со стороны регулятора, действия которого направлены на охлаждение рынка кредитования. «В то же время кредиторы, рассматривая внешнюю среду как “недружелюбную”, корректируют свои кредитные политики, что выражается в снижении средних рассчитанных лимитов кредитования. Все это в совокупности и привело к падению», — подчеркнул он.