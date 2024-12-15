Российский бизнес активно развивает преемственность поколений из-за нехватки кадров

Кадровый рынок России столкнулся с острейшей нехваткой людей: уровень безработицы опустился до 2,4%, что является историческим минимумом, а на одну вакансию приходится всего 3,5 активных резюме при норме от 4,0. Сложная ситуация вынуждает работодателей бороться не только за соискателей, но и за удержание текущих сотрудников. Это показало исследование РОКВУЛ и UTEAM, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».