Россиянам рассказали, зачем нужно нотариальное заверение дарения жилья

«В первой версии закона предусматривалось, что нотариальное удостоверение будет обязательно только при сделках между людьми, которые не являются супругами или близкими родственниками. В процессе рассмотрения законопроекта в него были внесены поправки и его действие распространили на все категории граждан, в том числе на родственников», — отметили в ФНП.