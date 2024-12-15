Новостройки подошли к снижению. Их стоимость медленно сокращается

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынка России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в декабре составила 177,1 тыс. руб. за кв. м, сократившись за месяц на 0,02%. Такие данные приводят в «ЦИАН. Аналитике». Аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали снижение на 1%, до 165 тыс. руб. за кв. м. Средняя стоимость лота, по данным аналитиков, составляет 8,4 млн руб. Этот показатель за месяц не изменился.
Но снижение пока отмечают не все аналитики. Согласно «Этажам», в России в целом средняя стоимость новостроек сейчас 131,1 тыс. руб. За месяц она прибавила 0,3%. Аналитики «Яндекс Недвижимости» отметили прирост значения на 0,9% за месяц, до 173 тыс. руб. за кв. м в городах-миллионниках.
Наиболее выраженное снижение средней стоимости первичной недвижимости за месяц в «ЦИАН. Аналитике» отметили в Красноярске — на 6,4%, до 135,5 тыс. руб. за кв. м. В Ростове-на-Дону сокращение составило 3%, до 146,9 тыс. руб. за кв. м. Хотя в Тюмени, по данным «Этажей», значение выросло на 0,6%, до 141 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге средняя стоимость новостроек сейчас 259,2 тыс. руб. за кв. м, за месяц она прибавила 0,2%. В Москве значение сократилось на 1,2%, до 379,2 тыс. руб. за кв. м.
Фактический спрос, по мнению руководителя «ЦИАН. Аналитики» Алексея Попова, выше первоначальных ожиданий рынка за счет инвестиционной активности на фоне ослабления рубля, стабилизации ситуации с лимитами по семейной ипотеке, сезонности и роста числа лотов со скидками. «Сейчас стимулирующие акции — это не формальная предпраздничная активность, а необходимость, обусловленная объективными трудностями с выполнением планов продаж», — говорит он.
Управляющий директор первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев замечает, что
Эксперт называет акции девелоперов важным механизмом стимулирования, совпавшим с концом года, когда многие стремятся успеть закрыть сделку.
Хотя в «Этажах» замечают, что активность покупателей сейчас все же на 40% ниже, чем в декабре прошлого года.
Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев замечает, что стимулировать продажи для девелоперов важно в рамках наполнения эскроу-счетов для поддержания оптимальных условий по проектному финансированию. Дополнительно распродажи, по его мнению, стимулирует новый стандарт выдачи ипотеки с 1 января. «Многие популярные инструменты стимулирования после этого могут оказаться под вопросом», — поясняет эксперт.
Одновременно застройщики, по мнению Попова, сокращают активность по выводу новых проектов под давлением банков, которые жестче подходят к одобрению проектного финансирования. Хотя на общем объеме экспозиции за счет ограниченного спроса это пока не сказывается. Совокупное предложение на первичном рынке, согласно «ЦИАН. Аналитике», за месяц выросло на 2%. В «Этажах» отмечают прирост 5%, в «Авито Недвижимости» — 7%.
Алексей Попов предполагает, что в декабре за счет роста числа скидок от застройщиков номинальная стоимость предложения на первичном рынке может снизиться на 1−2%. Сергей Зайцев рассчитывает на период стабильности, также предполагая, что застройщики продолжат делать ставки на дисконты, стремясь стимулировать продажи.
Хотя коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров замечает, что январь остается месяцем низкой потребительской активности во всех отраслях. Это скажется в том числе на рынке новостроек, предполагает он. Но Дмитрий Алексеев предупреждает, что существенного снижения в любом случае ждать не стоит. «У застройщиков есть кредитная нагрузка, которая увеличивается вместе с ростом ключевой ставки ЦБ РФ», — напоминает он.