Новостройки подошли к снижению. Их стоимость медленно сокращается

Наиболее выраженное снижение средней стоимости первичной недвижимости за месяц в «ЦИАН. Аналитике» отметили в Красноярске — на 6,4%, до 135,5 тыс. руб. за кв. м. В Ростове-на-Дону сокращение составило 3%, до 146,9 тыс. руб. за кв. м. Хотя в Тюмени, по данным «Этажей», значение выросло на 0,6%, до 141 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге средняя стоимость новостроек сейчас 259,2 тыс. руб. за кв. м, за месяц она прибавила 0,2%. В Москве значение сократилось на 1,2%, до 379,2 тыс. руб. за кв. м.