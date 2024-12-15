Каким будет курс рубля на неделе с 16 по 22 декабря 2024: прогноз эксперта

«Предварительные данные по платежному балансу за ноябрь показывают, что ослабление рубля могло быть обусловлено ухудшением торгового баланса. Объем экспорта товаров и услуг в ноябре снизился до $35,6 млрд (-$4,7 млрд м/м и -$1,5 млрд г/г). Импорт по сравнению с октябрем также уменьшился, но не столь значительно — до $31,4 млрд (-$2,5 млрд м/м и +$1,9 млрд г/г). В результате сальдо счета текущих операций составило $3,2 млрд, что на $2,2 млрд меньше, чем в среднем в предыдущие 10 месяцев, и на $1,5 млрд ниже, чем в октябре», — добавляет специалист.