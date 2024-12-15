Каким будет курс рубля на неделе с 16 по 22 декабря 2024: прогноз эксперта

«На фоне новостей о возможном ужесточении санкций на экспорт российской нефти курс доллара на внебиржевых торгах в отдельные дни превышал отметку 105 ₽», — отметила она.
По итогам недели официальный курс доллара США был зафиксирован около 103,4 ₽ (+4% за неделю), китайского юаня — 14,0 ₽ (+3%).
«Предварительные данные по платежному балансу за ноябрь показывают, что ослабление рубля могло быть обусловлено ухудшением торгового баланса. Объем экспорта товаров и услуг в ноябре снизился до $35,6 млрд (-$4,7 млрд м/м и -$1,5 млрд г/г). Импорт по сравнению с октябрем также уменьшился, но не столь значительно — до $31,4 млрд (-$2,5 млрд м/м и +$1,9 млрд г/г). В результате сальдо счета текущих операций составило $3,2 млрд, что на $2,2 млрд меньше, чем в среднем в предыдущие 10 месяцев, и на $1,5 млрд ниже, чем в октябре», — добавляет специалист.
Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в ноябре также уменьшились и достигли $8,0 млрд — локального минимума с сентября 2023 г.
«В условиях сложной геополитической обстановки волатильность на валютном рынке может оставаться высокой до конца января 2025 г. Заседание Банка России 20 декабря вряд ли окажет существенное влияние на краткосрочную динамику валютного курса, но среднесрочно более высокие ставки должны сдерживать спрос на импорт и повышать привлекательность рублевых активов. Ожидаем, что регулятор повысит ключевую ставку до 24−25% в условиях высокой инфляции и неустойчивой динамики валютного курса», — прогнозирует Наталья Ващелюк.
На предстоящей неделе курс доллара может находиться в коридоре 100−105 ₽, китайского юаня — 13,5−14,4 ₽.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».