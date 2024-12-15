Россиян научили, как принимать квартиру в новостройке

Если покупатель считает, что не обладает достаточными навыками для самостоятельного выявления дефектов и недостатков, то ему стоит задуматься о привлечении специалиста-приемщика. Такой человек имеет все необходимые навыки и соответствующий набор инструментов, позволяющие четко определить, соответствует ли качество и количество выполненных застройщиком работ заявленному. При этом, если специалист халатно отнесется к своим обязанностям и не зафиксирует дефекты и недостатки, то к нему можно предъявить претензии в части оказания некачественных услуг.