Россиян научили, как принимать квартиру в новостройке

Что такое приемка квартиры и как она проходит
Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ, приемка квартиры покупателем в новостройке является обязательной процедурой. В ходе нее застройщик показывает готовый объект, а последний может выявить дефекты и недостатки, потребовать их устранения, а также получить компенсацию. Размер компенсации определяется индивидуально для каждого конкретного случая.
Вначале застройщик направляет покупателю оповещение о сдаче дома. Его форма прописана в договоре долевого участия (ДДУ). Например, это может быть заказное письмо, либо СМС-сообщение. Затем стороны согласовывают дату и время приемки.
В процессе приемки стороны фиксируют обнаруженные дефекты и недостатки. Если ничего серьезного найдено не было, то осуществляется передача. При наличии существенных дефектов и недостатков передача откладывается до их полного устранения.
Что подготовить для приемки
Перед встречей с застройщиком покупателю следует подготовить необходимые документы и оборудование.
В перечень документов входят:
- паспорт;
- доверенность на совладельца, если он не может присутствовать на приемке сам;
- доверенность на специалиста-приемщика в случае его привлечения и требования со стороны застройщика представить этот документ;
- ДДУ и приложение к нему с планом квартиры для проверки соответствия помещения заявленным в параметрам.
Список инструментов может включать в себя:
- лазерный нивелир, чтобы определить уклон пола и стен;
- дальномер для проверки площади;
- электрический тестер для оценки работоспособности элементов электросети;
- анемометр для проверки вентиляции и измерения скорости воздуха;
- тепловизор;
- тестер электромагнитных излучений;
- дозиметр;
- мощный электрический фонарь.
Стоит ли привлекать специалиста-приемщика
Если покупатель считает, что не обладает достаточными навыками для самостоятельного выявления дефектов и недостатков, то ему стоит задуматься о привлечении специалиста-приемщика. Такой человек имеет все необходимые навыки и соответствующий набор инструментов, позволяющие четко определить, соответствует ли качество и количество выполненных застройщиком работ заявленному. При этом, если специалист халатно отнесется к своим обязанностям и не зафиксирует дефекты и недостатки, то к нему можно предъявить претензии в части оказания некачественных услуг.
Согласно данным популярного в России сервиса поиска профессионалов, стоимость услуг специалиста-приемщика начинается от 4400 рублей. Работающие в строительной сфере агентства предлагают специалистов с большим набором услуг и, соответственно, по более высокой цене.
На что обратить внимание при приемке квартиры без отделки
При самостоятельной приемке квартиры без отделки покупателю следует обратить внимание на следующие элементы:
- Стены и пол. Важно убедиться, что все поверхности имеют прямые углы и стоят ровно по отношению друг к другу, а также в отсутствии на них трещин и дыр.
- Окна и входная дверь. Надо проверить, что они хорошо открываются и плотно закрываются, ручки исправны, на рамах и стеклах отсутствуют дефекты, особенно те, которые невозможно устранить без замены стеклопакета целиком. Входную дверь следует проверить на наличие сколов, вмятин и царапин, а также на исправность замка, петель и ручки.
- Источники электропитания. Посредством электрического тестера можно проверить наличие и величину напряжения в сети. Оно должно соответствовать уровню 220 В. Также следует зафиксировать показания электросчетчиков.
- Системы отопления и водоснабжения. Нужно удостовериться в исправной работе кранов, труб и радиаторов отопления, а также в отсутствии на них повреждений.
- Система вентиляции. Для проверки ее работоспособности можно поднести к ней зажженную зажигалку. Если язычок пламени отклонился к вентиляционному отверстию, то отток воздуха из помещения есть. Для более точной проверки следует использовать анемометр.
Отметим, что светлое время суток позволит осмотреть квартиру более внимательно и выявить больше дефектов.
На что обратить внимание при приемке квартиры с чистовой отделкой
В ходе чистового ремонта также могли образоваться дефекты и недостатки. Их самостоятельное выявление требует повышенного внимания.
- Стены и пол. Следует убедиться, что они стоят ровно и под прямым углом по отношению друг к другу, их поверхности ровные и на них нет трещин. Обои нужно проверить на прочность закрепления, а также на наличие на них пятен и механических повреждений. Что касается напольного покрытия, то надо посмотреть, как ровно оно лежит, как подогнаны друг к другу его элементы и есть ли на поверхностях царапины и повреждения.
- Окна. Как было сказано выше, следует убедиться, что отсутствуют дефекты и особенно те, которые невозможно устранить без замены стеклопакета целиком.
- Входные и межкомнатные двери. Нужно проверить исправность замков, петель и ручек, а также убедиться в отсутствии на поверхностях дверей сколов, вмятин и царапин.
- Выключатели и розетки. Важно удостовериться, что они хорошо закреплены и не болтаются. Также следует проверить их на подключенность к сети и исправность работы.
- Системы отопления и водоснабжения. Как было сказано в предыдущем разделе, нужно удостовериться в исправной работе кранов, труб и радиаторов отопления, а также в отсутствии на них повреждений. При этом следует учитывать, что летом отопление выключено. Поэтому проверить работу системы возможно только визуально, но если зимой окажется, что она неисправна, то в течение гарантийного срока можно требовать от застройщика устранения дефектов.
- Система вентиляции. См. предыдущий раздел
Что делать в случае обнаружения дефектов и недостатков
Обнаруженные дефекты и недостатки необходимо зафиксировать в акте приемки. В таком случае у застройщика появится обязанность их устранить.
Важно учитывать, что, согласно постановлению правительства РФ 29.12.2023 № 2380 (далее — постановление № 2380), дефекты делятся на два вида.
1. Несущественные дефекты. Их отражают в передаточном акте и застройщику дается 60 дней на их устранение. При этом доплачивать за такие работы покупатель не обязан.
Кроме того, согласно положениям ДДУ, есть гарантийный срок, в течение которого застройщик должен устранять замечания. Дефекты, которые появились в течение года и даже более после приемки, покупатель вправе предъявить застройщику для исправления.
2. Существенные дефекты. Их обнаружение является основанием для отказа покупателя от приемки квартиры до момента их полного устранения.
Если же застройщик не хочет их устранять, то заставить его это сделать можно в судебном порядке. При этом покупателю придется привлечь эксперта, то есть лицо, внесенное в специальный реестр в сфере строительства или в реестр в сфере проектирования.
Кандидатуру эксперта покупатель и застройщик должны согласовать в течение пяти дней с момента обнаружения дефектов. Специалист проведет визуальный и инструментальный осмотр помещения и поможет покупателю составить акт осмотра.
В случае победы в споре суд обяжет застройщика не только исправить дефекты, но и компенсировать покупателю стоимость услуг эксперта.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».