Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 января 2025 года

С 1 января в России акцизы на бензин с высоким октановым числом увеличатся на 14%, на дизельное топливо на 16%, а значит, что розничные цены этих видов топлива на заправках поднимутся в первом квартале минимум на 5%, начиная с февраля. Так как повышение цен на АЗС будет плавное, январские цены на топливо от декабрьских отличаться практически не будут. Об этом рассказал Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании ТР.