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Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 января 2025 года

С 1 января в России акцизы на бензин с высоким октановым числом увеличатся на 14%, на дизельное топливо на 16%, а значит, что розничные цены этих видов топлива на заправках поднимутся в первом квартале минимум на 5%, начиная с февраля. Так как повышение цен на АЗС будет плавное, январские цены на топливо от декабрьских отличаться практически не будут. Об этом рассказал Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании ТР.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Он пояснил, что цены на бензин также толкают вверх растущие издержки нефтеперерабатывающих заводов, связанные с модернизацией и ремонтом.

«И хотя правительство нашей страны предоставило российским НПЗ трехлетнюю отсрочку по налоговым отчислениям, связанным с модернизацией оборудования, эти платежи в конечном итоге все равно будут включены в “заправочную” стоимость топлива для потребителей», — указал Вавилов.

А если учесть общее повышение налоговой нагрузки для нефтедобывающих компаний, и увеличение стоимости транспортировки нефти по трубопроводам, то розничное повышение бензиновых цен на АЗС на 10% к середине следующего года «окажется вполне логичным и ожидаемым».

Справедливости ради, повышение цен на бензин в будущем году в различных странах также произойдет из-за повышения стоимости сырой нефти (сырья), увеличения производственных, логистических затрат и фискальной нагрузки предприятий, работающих в этом сегменте экономики.

Кроме того, как подчеркнул специалист, в бензиновом ценообразовании важное значение и влияние имеет такой фактор, как курс национальной валюты.

Дело в том, что нефть и нефтепродукты на бирже торгуются в долларах США. «А значит, волатильные колебания курса национальных валют по отношению к национальной валюте Америки могут существенно влиять на стоимость бензина в различных странах», — пояснил Николай Вавилов.

Дополнительным фактором, определяющим тренд бензиновых цен в ту или иную сторону, является политическая и экономическая обстановка в стране, а также общие тенденции в мировой экономике, заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».