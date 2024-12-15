Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 января 2025 года

Он пояснил, что цены на бензин также толкают вверх растущие издержки нефтеперерабатывающих заводов, связанные с модернизацией и ремонтом.
«И хотя правительство нашей страны предоставило российским НПЗ трехлетнюю отсрочку по налоговым отчислениям, связанным с модернизацией оборудования, эти платежи в конечном итоге все равно будут включены в “заправочную” стоимость топлива для потребителей», — указал Вавилов.
А если учесть общее повышение налоговой нагрузки для нефтедобывающих компаний, и увеличение стоимости транспортировки нефти по трубопроводам, то розничное повышение бензиновых цен на АЗС на 10% к середине следующего года «окажется вполне логичным и ожидаемым».
Справедливости ради, повышение цен на бензин в будущем году в различных странах также произойдет из-за повышения стоимости сырой нефти (сырья), увеличения производственных, логистических затрат и фискальной нагрузки предприятий, работающих в этом сегменте экономики.
Кроме того, как подчеркнул специалист, в бензиновом ценообразовании важное значение и влияние имеет такой фактор, как курс национальной валюты.
Дело в том, что нефть и нефтепродукты на бирже торгуются в долларах США. «А значит, волатильные колебания курса национальных валют по отношению к национальной валюте Америки могут существенно влиять на стоимость бензина в различных странах», — пояснил Николай Вавилов.
Дополнительным фактором, определяющим тренд бензиновых цен в ту или иную сторону, является политическая и экономическая обстановка в стране, а также общие тенденции в мировой экономике, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».