Кабмин утвердил параметры финансирования возведения спорткомплексов в регионах

Как отметили в кабмине, по поручению президента РФ Владимира Путина с 2025 года в российских регионах будет ежегодно строиться не менее 350 спортивных комплексов. Речь идет в том числе о создании модульных спортивных сооружений.
«Построенные таким способом бассейны, универсальные спортивные залы, залы для единоборств и катки будут возводиться в малых городах, а также на сельских территориях. Расчетная стоимость строительства модульного катка составляет 370 млн рублей, модульного бассейна — 300 млн рублей, универсального спортивного зала — 135 млн рублей, модульного зала для единоборств — 110 млн рублей», — говорится в сообщении.
Объем федерального финансирования будет рассчитываться индивидуально для каждого региона.
О необходимости строительства спортивных комплексов в регионах президент заявил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Дополнительно на эти цели из федерального бюджета в 2025—2030 годах будет направлено около 65 млрд рублей, отметили в кабмине.