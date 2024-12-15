Иранский риал рекордно упал из-за риторики Трампа и МАГАТЭ

Курс иранского риала снизился на 2% по отношению к американскому доллару, достигнув нового исторического минимума: 756 тыс. риалов за $1. Иранская валюта начала активно дешеветь еще в ноябре, после победы на выборах в США Дональда Трампа, который обещает оказать на Иран «максимальное давление». А в минувшую пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советники Трампа предложили ему план по сдерживанию Ирана, предполагающий нанесение ударов по его ядерным объектам военно-воздушными силами Израиля. В рамках этого плана США должны передать Израилю современное оружие, которое сможет вывести из строя иранские ядерные объекты.