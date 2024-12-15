Евробонды переехали в Россию. Инвестиционные особенности суверенных замещающих облигаций

Суверенные замещающие облигации доступны неограниченному кругу инвесторов, но номинал большей части бумаг составляет 100−200 тыс. евро или долларов, что делает их приобретение затруднительным для розничных инвесторов. В то же время выпуск с погашением в 2028 году имеет номинал $1 тыс., а выпуск с погашением в 2030 году — всего $0,055, что делает их более доступными. Низкий номинал облигаций в сочетании с высоким купоном, как отмечает Владимир Корнев, сделал трехлетние облигации интересными для широкого круга инвесторов. Однако с учетом того, что бумаги торгуются заметно выше номинала, по мере приближения к погашению они будут снижаться в цене (вплоть до 100%).