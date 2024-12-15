Эксперт Юшин не видит предпосылок к снижению биржевых цен на кофе

«В настоящий момент кофе действительно находится на исторически рекордно высоких ценовых уровнях и причин этому несколько. Из фундаментальных — несколько лет подряд потребление кофе в мире опережало темпы его производства. По данным Министерства сельского хозяйства США, производство кофе в Бразилии сократится примерно на 5% в 2025 году. Погодные условия, связанные с высокой засухой в Бразилии, уже привели к росту цен на рынке кофе», — рассказал Юшин.