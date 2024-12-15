Эксперт Юшин не видит предпосылок к снижению биржевых цен на кофе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Предпосылок к резкому снижению биржевых цен на кофе в настоящее время нет. В то же время в долгосрочной перспективе прогнозируется увеличение спроса на него, сообщил ТАСС директор цепочки поставок «Милфудс» (кофейный бренд Poetti) Сергей Юшин.
«Каких-либо фундаментальных факторов, говорящих о потенциале к резкому снижению биржевых цен, на данный момент не наблюдается. Спрос на кофе превышает предложение, и в долгосрочной перспективе прогнозируется увеличение спроса в мировом масштабе, а негативные прогнозы на будущий урожай закладывают возможности для биржевых спекуляций», — сказал Юшин.
Он отметил, что 2025 год будет «большим испытанием» для любителей кофе в России, потому что идет постоянный перерасчет цен. «Производители пытаются выйти на новый уровень экономически обоснованной стоимости», — пояснил он.
«Компании, занимающиеся продажей кофе, находятся в непростой ситуации. Им необходимо находить баланс между сохранением качества продукта и адаптацией к новым экономическим реалиям. Многие начинают искать новые источники поставок, чтобы минимизировать риски, связанные с колебаниями цен и доступностью сырья. В результате такого давления на рынок можно ожидать, что в ближайшие месяцы произойдут значительные изменения в ценовой политике, что, безусловно, скажется на конечных потребителях», — рассказал эксперт.
Рынок кофе в России
По словам эксперта, динамика на рынке кофе становится все более сложной и непредсказуемой, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от разных факторов, включая глобальную экономическую ситуацию, влияние климатических факторов и изменения потребительских предпочтений. «Динамика роста цен на полках российских магазинов не успевает за ростом биржевых цен на сырье», — отметил Юшин.
Эксперт также рассказал, что рекордные цены на кофе, зафиксированные в 2024 году, будут наблюдаться и в 2025 году. «Мы прогнозируем, что натуральный кофе подорожает на 30 40% в целом по рынку», — добавил он.
О ситуации с биржевыми ценами
В начале декабря 2024 года цена на сорт кофе арабика превысила рекордное значение 1977 года и достигла уровня $7,5 за кг. В целом, за последние 12 месяцев цена на арабику и робусту выросла более чем в два раза.
«В настоящий момент кофе действительно находится на исторически рекордно высоких ценовых уровнях и причин этому несколько. Из фундаментальных — несколько лет подряд потребление кофе в мире опережало темпы его производства. По данным Министерства сельского хозяйства США, производство кофе в Бразилии сократится примерно на 5% в 2025 году. Погодные условия, связанные с высокой засухой в Бразилии, уже привели к росту цен на рынке кофе», — рассказал Юшин.
Кроме того, по словам эксперта, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды, мешающей сбору робусты. «Также продолжаются задержки отгрузок в крупнейшем порту Южной Америки из-за отсутствия адекватной портовой инфраструктуры и контейнеров, что в сочетании с конфликтами в Красном море негативно влияет на глобальные цепочки поставок», — добавил он.