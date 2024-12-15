Эксперт Григорьев: ввод торговых центров в регионах РФ снизился на 28%

Ранее старший директор СORE.XP Марина Малахатько сообщала, что более половины торговых центров в Москве перенесли свое открытие на 2025 год. По ее словам, обычно 30% переносят свое открытие из года в год. В 2024 году цифра больше, что связано с проблемами со стройкой и отделочными материалами. Подрядчики задерживают реализацию. Также есть проблемы с заполняемостью.