Эксперт Григорьев: ввод торговых центров в регионах РФ снизился на 28%

«В 2024 году было открыто 238,6 тыс. кв. м торговых центров (без учета Москвы), что на 28% ниже, чем годом ранее. Свои двери открыли торговые центры в 15 городах страны. Средняя площадь нового ТЦ составила 11,8 тыс. кв. м. Так, тренд на малоформатные объекты актуален и для столичного региона, и для региональных рынков», — отметил он.
По его словам, наиболее крупными открывшимися объектами в регионах стали ТРЦ «Любимово» в Краснодаре, комьюнити-центр АРТ в Казани, торгово-развлекательный комплекс «Точкасити» в Самаре.
В 2025 году российский рынок может пополнится более чем 600 тыс. кв. м качественной торговой недвижимости (включая Москву), что превысит значение текущего года на 55%, подсчитали аналитики IBC Real Estate.
Ранее старший директор СORE.XP Марина Малахатько сообщала, что более половины торговых центров в Москве перенесли свое открытие на 2025 год. По ее словам, обычно 30% переносят свое открытие из года в год. В 2024 году цифра больше, что связано с проблемами со стройкой и отделочными материалами. Подрядчики задерживают реализацию. Также есть проблемы с заполняемостью.