«Аэрофлот» начинает полеты по программе «мокрого лизинга» с iFly

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» приступает к полетам по программе «мокрого лизинга» с компанией iFly. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Первый рейс SU5832 Москва — Хабаровск вылетит из аэропорта Шереметьево сегодня в 18:30 мск», — отметили в пресс-службе. Договор между перевозчиками подразумевает передачу от iFly в пользование «Аэрофлота» трех широкофюзеляжных лайнера Airbus A330−300 вместе с летными и кабинными экипажами. «На первом этапе интеграции в расписание “Аэрофлот” задействует эти самолеты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока», — пояснили в пресс-службе.
Передаваемые самолеты вмещают 28 кресел класса «комфорт» и 350 кресел класса «эконом», что существенно увеличит емкостное предложение по наиболее востребованному классу обслуживания на рейсах повышенного спроса в пиковый период новогодних праздников и зимних каникул. При этом, как подчеркивают в «Аэрофлоте», билеты в классе «эконом» реализуются по доступным фиксированным «плоским» тарифам.
«Шаг кресел в салоне самолетов сопоставим межкресельному расстоянию на аналогичных бортах А330 “Аэрофлота”, перечень предлагаемых услуг адаптирован под стандарты группы “Аэрофлот”, в полете пассажирам класса “комфорт” предложат пледы и дорожные наборы, в обоих классах обслуживания предусмотрены детские наборы для маленьких путешественников», — заметили в пресс-службе. Питание на борту будет двухразовое, доступны прохладительные напитки в ассортименте, в классе «комфорт» пассажирам также предложат вино. Доступно и подключение к бесплатной беспроводной системе развлечений на борту.
«Аэрофлот» стал первым авиаперевозчиком России, который реализует программу «мокрого лизинга» и осуществил такую реализацию в максимально короткие сроки, с учетом ранее принятых законодательных решений по внедрению данного инструмента на отечественном рынке авиаперевозок", — напомнили в пресс-службе.