«Аэрофлот» начинает полеты по программе «мокрого лизинга» с iFly

«Шаг кресел в салоне самолетов сопоставим межкресельному расстоянию на аналогичных бортах А330 “Аэрофлота”, перечень предлагаемых услуг адаптирован под стандарты группы “Аэрофлот”, в полете пассажирам класса “комфорт” предложат пледы и дорожные наборы, в обоих классах обслуживания предусмотрены детские наборы для маленьких путешественников», — заметили в пресс-службе. Питание на борту будет двухразовое, доступны прохладительные напитки в ассортименте, в классе «комфорт» пассажирам также предложат вино. Доступно и подключение к бесплатной беспроводной системе развлечений на борту.