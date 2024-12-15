Адвокат перечислил риски удаленной покупки квартиры

«Например, в случае кражи носителя, на котором хранится электронная подпись, мошенники могут осуществить продажу квартиры без ведома и согласия самого собственника. Это создает серьезные последствия для покупателя, который может оказаться втянутым в судебные разбирательства. В таких ситуациях неосведомленный продавец имеет полное право подать иск о признании сделки недействительной, что может привести к затратным и затяжным процессам в доказывании покупателем своей добросовестности», — говорит Данилов.