Адвокат перечислил риски удаленной покупки квартиры

1. Невозможность провести самостоятельный осмотр
Одним из основных рисков является невозможность провести полноценный физический осмотр объекта. Фотографии и видео могут быть отредактированы или не отражать реального состояния квартиры. Потенциальные проблемы — скрытые дефекты, запахи или шум — могут остаться незамеченными до момента фактического заселения.
Немаловажным фактором является и местоположение жилья. Комфорт проживания в конкретном районе можно оценить, только проживая в том же городе, зная примерное качество жизни в разных его частях.
В любом случае без должного осмотра квартиры ее покупка может привести к неожиданным расходам, связанным с последующим дополнительным ремонтом, отмечает адвокат.
2. Мошенничество
Рынок недвижимости привлекает мошенников. Случается, что недобросовестные продавцы используют фальшивые объявления, чтобы обмануть покупателей. Они могут запрашивать предоплату или депозит за квартиру, которой на самом деле не существует.
Кроме того, существует значительный риск неправомерного доступа злоумышленников к электронной подписи продавца.
«Например, в случае кражи носителя, на котором хранится электронная подпись, мошенники могут осуществить продажу квартиры без ведома и согласия самого собственника. Это создает серьезные последствия для покупателя, который может оказаться втянутым в судебные разбирательства. В таких ситуациях неосведомленный продавец имеет полное право подать иск о признании сделки недействительной, что может привести к затратным и затяжным процессам в доказывании покупателем своей добросовестности», — говорит Данилов.
3. Сложности с оценкой рисков
Покупка квартиры — это сложная юридическая процедура. При удаленной покупке сложно оценить правовой статус недвижимости, отмечает юрист.
Очень важно убедиться, что у продавца есть все необходимые документы, что квартира не обременена долгами и, что нет других юридических препятствий.
«Помимо проблем, связанных непосредственно с объектом недвижимости, могут возникнуть и трудности с продавцом, если он в момент заключения сделки находился в состоянии, не позволяющем ему осознавать значение своих действий или контролировать их», — предупреждает эксперт.
При этом предварительно запрошенные у продавца справки из психиатрических или наркологических учреждений полностью не исключат данный риск. При личном участии в сделке есть вероятность визуально заметить внешние проявления такого состояние, при дистанционном способе заключения сделки — такой вероятности может не быть.
Родственники такого продавца смогут оспорить сделку и покупатель может остаться без квартиры.
Что важно сделать перед сделкой
Удаленная покупка квартиры может быть удобной и выгодной, но она требует осторожности и внимательности. Понимание рисков и применение мер предосторожности помогут минимизировать возможные проблемы и сделать процесс покупки более безопасным.
В первую очередь перед сделкой необходимо провести комплексный правовой анализ объекта недвижимости на предмет наличия ограничений, обременений, незаконных переустройств и перепланировок, убедиться в отсутствии задолженности по ЖКУ.
Данные сведения можно узнать из выписки из ЕГРН, технического паспорта на квартиру, выписки из финансово-лицевого счета.
Далее необходимо провести тщательный анализ правомочий собственника на продажу квартиры, убедиться в наличии согласия супруга в требуемой форме на совершение сделки, провести анализ финансового положения продавца, оценить наличие у него признаков банкротства.
Для грамотной помощи в оценке названных и иных рисков перед совершением дистанционной сделки адвокат советует обратиться к юристам. А для максимальной безопасности лучше осуществлять сделку через нотариусов. В таком случае каждый участник сделки обращается к нотариусу по месту своего нахождения. В назначенное время все стороны присутствуют у своих нотариусов.
«После предварительной подготовки документов нотариусы устанавливают защищенную видеосвязь между собой и проводят необходимые процедуры для удостоверения сделки в дистанционном режиме. Таким образом можно быть уверенным, что нотариус установит личность обратившегося к нему лица, визуально оценит состояние продавца, разъяснит все правовые последствия сделки», — рассказал Кирилл Данилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».