Выше ключа: самые прибыльные вклады на три месяца в середине декабря

В топ-8 вкладов с доходностью выше ключевой ставки вошли вклады с разными минимальными суммами на счету. Если в одном банке будет достаточно положить на вклад 10 тысяч рублей, то в другом для высокой доходности необходим миллион рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов на три месяца онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
8. Банк «Дом.РФ» предлагает вклад на три месяца с доходностью 21,5% годовых. Минимальная сумма — 1 миллион рублей.
7. На восьмом месте — ТКБ — вклад на три месяца можно открыть под 21,6% годовых. Минимальная сумма на счету — от 300 тысяч рублей.
6. «Абсолют банк» предлагает по вкладам на три месяца 22,3% годовых. Сумма на счету — от 100 тысяч рублей.
5. В Дальневосточном банке вклад на три месяца предлагают открыть под 23,1% годовых. Сумма на счету должна составлять от 150 тысяч рублей.
4. «Авто Финанс Банк» предлагает клиентам вклад на три месяца под 23,3% годовых. Минимальная сумма на вкладе — 100 тысяч рублей.
3. «МБ РУС Банк» также предлагает 23,3% годовых по вкладам на три месяца, минимальная сумма — 50 тысяч рублей.
2. В банке «Центр-Инвест» можно открыть вклад на сумму от 500 тысяч рублей под 23,5% годовых, а вклад на сумму свыше трех миллионов рублей принесет 24% годовых.
1. Московский кредитный банк также предлагает вклад на три месяца под 24% годовых, но сумма может начинаться от 10 тысяч рублей.
Данные актуальны на вечер пятницы, 13 декабря, и могут отновляться на момент публикации материала.
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