В России хотят запретить скидки на алкоголь

Также в рамках утвержденного плана мероприятий проведут анализ применения административных мер, по результатам которого подготовят предложения об их усилении, подчеркнули в Минздраве. В частности, проанализируют опыт регионов по регулированию времени розничной продажи крепкого алкоголя, а также представят предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.