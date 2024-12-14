США могут вынудить ОПЕК и Россию вступить в гонку по добыче нефти

Эксперт уточняет, что добыча нефти в целом, а добыча трудноизвлекаемой нефти тем более, связана с серьезными вложениями на начальном этапе, имеет длинный инвестиционный цикл, а у нас каждый год меняется режим налогообложения нефтянки. У нас на уровне государства к нефтяной отрасли подход, как к дойной корове, от которой нужно взять по максимуму и забыть про нее, перейдя к новой диверсифицированной экономике. Часто можно даже услышать, что современной экономике нефть не нужна. А теперь посмотрим, как действовали те же США последние 15 лет. Они свою добычу нефти увеличили больше, чем в два раза, почти до 14 млн б/с, а у нас производство снизилось, и сейчас чуть менее 9 млн б/с, отмечает Симонов.