Smart Ranking: выручка краудлендинговых платформ выросла на 32%

Отмечается, что значительная доля рынка приходится на две площадки — JetLend и «Поток». Согласно представленным данным, лидером является компания JetLend, которая нарастила выручку с 268 млн до 572,7 млн рублей, а также компания готовится к выходу на биржу, площадка оценена в 8−12 млрд рублей. На втором месте рейтинга — «Поток», увеличивший выручку на 30,6%, с 268 млн до 350 млн рублей. Кроме компании JetLend, которая планирует выйти на IPO, активно работают над подготовкой к первичному размещению акций «Инвойс кафе» и Lender Invest, говорится в материалах.