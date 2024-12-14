Smart Ranking: выручка краудлендинговых платформ выросла на 32%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Общий объем выручки 10 крупнейших платформ, занимающихся финансовой поддержкой идей и бизнес-проектов большим количеством людей на добровольных началах (краудлендинг), вырос в 2024 году на 32% и составила 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в аналитических материалах агентства Smart Ranking, которые имеются в распоряжении ТАСС.
«В 2024 году общий объем выручки краудлендинговых компаний вырос почти на 32% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,2 млрд рублей», — сказано в исследовании.
Отмечается, что значительная доля рынка приходится на две площадки — JetLend и «Поток». Согласно представленным данным, лидером является компания JetLend, которая нарастила выручку с 268 млн до 572,7 млн рублей, а также компания готовится к выходу на биржу, площадка оценена в 8−12 млрд рублей. На втором месте рейтинга — «Поток», увеличивший выручку на 30,6%, с 268 млн до 350 млн рублей. Кроме компании JetLend, которая планирует выйти на IPO, активно работают над подготовкой к первичному размещению акций «Инвойс кафе» и Lender Invest, говорится в материалах.