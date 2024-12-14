Россияне платили осенью за электричество на 8% меньше, чем зимой

«По данным статистики онлайн-сервисов Банка Русский Стандарт, за четыре сезона самые высокие платежи за электричество были отмечены зимой — 1 493 рубля. Подобное вполне объяснимо особенностями этого времени года: более короткий световой день, во время которого дольше привычного в домах включено освещение; увеличена нагрузка на бытовые приборы — чайники нужны, чтобы согреться после мороза горячим напитком, а увлажнители воздуха, чтобы повысить влажность в доме во время пика отопительного сезона», — отметили в банке.