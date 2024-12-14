Россияне платили осенью за электричество на 8% меньше, чем зимой

«По данным статистики онлайн-сервисов Банка Русский Стандарт, за четыре сезона самые высокие платежи за электричество были отмечены зимой — 1 493 рубля. Подобное вполне объяснимо особенностями этого времени года: более короткий световой день, во время которого дольше привычного в домах включено освещение; увеличена нагрузка на бытовые приборы — чайники нужны, чтобы согреться после мороза горячим напитком, а увлажнители воздуха, чтобы повысить влажность в доме во время пика отопительного сезона», — отметили в банке.
При этом самые низкие средние чеки на свет были отмечены летом (1 225 рубля), когда световой день самый длинный, и, к тому же, многие россияне уезжают в отпуск или жить за город, сокращая тем самым свое привычное потребление электроэнергии.
Осенью и весной средние чеки платежа за свет практически одинаковые. Минувшей осенью этот показатель 1 377 рублей, а весной был 1 371 рубль.
Что касается возрастных групп, то осенью самый высокий средний чек платежа за электричество — у россиян 21−30 лет.
Зимой лидерами по величине среднего чека платежа за свет также стали россияне 21−30 лет (2 337 рублей). А самые низкие — у клиентов старше 60 лет (1 121 рубль), это можно связать, в том числе, с пенсионными льготами при оплате ЖКУ.
Весной самые высокие средние чеки за электроэнергию — у россиян 31−40 лет (2 138 рублей), а у клиентов старше 60 лет — самые низкие (1 001 рубль).
Летом лидерами по величине среднего чека за свет также стали россияне 31−40 лет (1 782 рубля). А самые низкие — снова у клиентов 60+ со средним чеком в 947 рублей.
И, наконец, минувшей осенью самые высокие средние чеки платежей за электроэнергию были отмечены у россиян 21−30 лет (2 092 рубля), самые низкие — у клиентов старше 60 лет (1 033 рубля).
Исследование проводилось путем обработки данных банка по оплате счетов за электроэнергию активных пользователей в онлайн-сервисах банка в декабре 2023 — феврале 2024, марте-мае 2024, июне-августе 2024, а также сентябре-ноябре 2024.
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