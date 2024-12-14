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Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Курс рубля не сильно отклонится от текущих значений в 2025 году, но и укрепления ждать не стоит. Зато возможны «черные лебеди», которые уронят нацвалюту, рассказала агентству «Прайм» генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Источник: © РИА Новости

Главным геополитическим событием года станет возвращение в Белый дом Дональда Трампа и реализация его предвыборных обещаний. «Они связаны в первую очередь с мировыми геополитическими событиями и проведением новой энергетической политики с целью снижения мировых цен на нефть», — напомнила она.

Со второго квартала ее добыча может увеличиться, а это потянет цены вниз. Тем более, Трамп заинтересован в дешевой нефти и будет это лоббировать. В этом случае вероятен коридор в 60−70 долларов за баррель. Макроэкономические показатели в России пока не выглядят для рубля благоприятными.

На этом фоне доллар в 2025 году может стоить 90−100 рублей, евро 97−117, а юань — 12,5−17. Но, если реализуются негативные сценарии, верхние диапазоны расширяются до 120, 127, 20 рублей соответственно, заключила Проценко.