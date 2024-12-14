Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году

Главным геополитическим событием года станет возвращение в Белый дом Дональда Трампа и реализация его предвыборных обещаний. «Они связаны в первую очередь с мировыми геополитическими событиями и проведением новой энергетической политики с целью снижения мировых цен на нефть», — напомнила она.
Со второго квартала ее добыча может увеличиться, а это потянет цены вниз. Тем более, Трамп заинтересован в дешевой нефти и будет это лоббировать. В этом случае вероятен коридор в 60−70 долларов за баррель. Макроэкономические показатели в России пока не выглядят для рубля благоприятными.
На этом фоне доллар в 2025 году может стоить 90−100 рублей, евро 97−117, а юань — 12,5−17. Но, если реализуются негативные сценарии, верхние диапазоны расширяются до 120, 127, 20 рублей соответственно, заключила Проценко.