Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году

Со второго квартала ее добыча может увеличиться, а это потянет цены вниз. Тем более, Трамп заинтересован в дешевой нефти и будет это лоббировать. В этом случае вероятен коридор в 60−70 долларов за баррель. Макроэкономические показатели в России пока не выглядят для рубля благоприятными.