Россиянам объяснили, откуда взялся «потребительский экстремизм»

Стандартная схема действий покупателя при «потребительском экстремизме» заключается в том, что он никогда не просит устранить дефект или недостаток, а всегда требует денежную компенсацию, размер которой существенно выше стоимости устранения. При этом нанятый покупателем профессиональный приемщик сперва завышает масштаб дефекта или недостатка, а затем и стоимость его устранения. Застройщик с этими суммами не соглашается и в итоге покупатель подает иск в суд.