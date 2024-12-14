Россиянам объяснили, откуда взялся «потребительский экстремизм»

Где и почему возникает «потребительский экстремизм»
Понятие «потребительский экстремизм» является очень условным. Так застройщики обозначают желание покупателя получить выгоду путем отказа от устранения выявленных в ходе приемки квартиры дефектов и недостатков в пользу взыскания в судебном порядке больших денежных сумм. Как правило, для этой цели используются претензии по качеству строительных работ.
В целом наличие претензий в процессе приемки является нормальной практикой для любого застройщика, и в основном все дефекты и недостатки они устраняют сразу на месте или в течение отведенных законодательством 45 дней. С покупателями, которые действительно хотят устранить обнаруженные проблемы, все вопросы решаются в досудебном порядке.
Вместе с тем, есть определенный процент покупателей, которым требуется не устранение дефектов и недостатков, а финансовая выгода, и они пытаются получить ее через суд.
«Потребительский экстремизм» наиболее распространен в городах, где строится много жилья класса «стандарт». По данным руководителя портала «ЕРЗ.РФ» Кирилла Холопика, сейчас в этом сегменте готовы предъявлять претензии к качеству строительных работ до 50% покупателей. Причем в течение последних трех лет доля таких людей возросла в пять раз.
Эксперт полагает, что в комфорт-классе доля готовых на выдвижение претензий лиц достигает 10%, а в бизнес-классе такие люди практически не встречаются, так как состоятельным покупателям требуется реальное исправление дефектов и недостатков, а не заработок на них.
В разбивке по регионам можно сделать вывод, что проявления «потребительского экстремизма» есть в столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге. В нынешнем году в Москве их было зарегистрировано более пяти тысяч. В Подмосковье по поводу претензий судятся более половины покупателей.
Помимо этого судебная активность наблюдается в Республике Татарстан и в Свердловской области. В некоторых субъектах РФ доля покупателей с претензиями составляет всего лишь несколько процентов.
Застройщики пытаются противостоять покупателям в судах. Для борьбы с «потребительским экстремизмом» они требуют, чтобы покупатель возвращал им некачественные элементы квартиры (окна, двери, отделочные материалы). Иногда судьи встают на сторону застройщиков.
Кроме того, некоторые застройщики возвращаются к строительству квартир без отделки, чтобы избежать претензий.
Ранее по данному вопросу высказались в Минстрое РФ. Ведомство предлагало разработать перечень замечаний, оказывающих критическое влияние на качество жилья и дающих покупателям основания не принимать такое жилье. В Роспотребнадзоре данную проблему тогда не посчитали значимой для рынка и инициативу не поддержали.
Как работает схема и что ей помогает
Стандартная схема действий покупателя при «потребительском экстремизме» заключается в том, что он никогда не просит устранить дефект или недостаток, а всегда требует денежную компенсацию, размер которой существенно выше стоимости устранения. При этом нанятый покупателем профессиональный приемщик сперва завышает масштаб дефекта или недостатка, а затем и стоимость его устранения. Застройщик с этими суммами не соглашается и в итоге покупатель подает иск в суд.
Рост числа претензий мог быть вызван тем, что покупатели все чаще идут на приемку с профессиональными приемщиками. Отдельные юристы могут с целью получения заработка специально искать сомневающихся покупателей и мотивировать их к решению споров с застройщиками в судебном порядке.
Также на количество претензий мог повлиять рост на рынке объема предложения квартир с отделкой. Как правило их предъявляют к качеству окон, горизонтали полов, а также к вертикали стен и положенной на них штукатурке.
Кроме того, есть мнение, что в России в целом качество строительства невысокое, и это приводит к возникновению претензий. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, «качество строительства, особенно в массовом сегменте, сегодня очень низкое и практически к каждому помещению есть претензии».
Судебная практика
Суммы претензий по некоторым судебным решениям доходят до четырех-пяти тысяч рублей на квадратный метр. При этом в процессе разбирательства судьи могут принять решение, основанное на позиции «нет оснований не доверять эксперту». За время разбирательства образуется большая неустойка, которая до 1 сентября составляла 365% годовых, а после — размер двойной ключевой ставки (42% годовых). К сумме неустойки также могут присудить 50% штрафа, компенсацию услуг профессионального приемщика, а также компенсацию морального вреда.
Вместе с тем стоит отметить, что средний срок разбирательства составляет от 6 до 12 месяцев и не каждый покупатель готов включиться в такой долгий процесс с целью получения выгоды.
В течение 2021−2024 годов успешными для покупателей оказались около 50% дел. Как правило, им удавалось отсудить от 100 000 рублей до одного миллиона рублей.
Пути решения проблемы
Участники рынка расходятся в своем отношении к понятию «потребительского экстремизма». Одни предлагают усиливать защиту потребителей и наделить их правом подписывать не только акты сдачи-приемки помещений, но и общедомового имущества.
Другие хотят видеть четкую законодательную регламентацию всех процедур приемки, в том числе регулирования деятельности профессиональных приемщиков. Они предлагают установить четкие требования к качеству сдаваемых застройщиками объектов (хотя бы по наиболее спорным элементам), ввести четкий порядок урегулирования споров, который предусматривает и досудебный этап, отдавать предпочтение устранению дефектов и недостатков, а также регламентировать работу судебных экспертов.
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