Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост

В условиях дефицита трудовых ресурсов снижение высоких ставок на кредитные ресурсы для инвестиций «ничего не даст, потому что есть ограничения по рынку рабочей силы», заявил в интервью РБК глава «Норникеля» Владимир Потанин. Так он прокомментировал звучащие предложения «дать дешевые деньги», чтобы нарастить производство в стране при текущей рекордной ключевой ставке ЦБ.
«Вот говорят: давайте дадим дешевые деньги, все сразу начнут производить. Но это не так, потому что, если дать сейчас необоснованные дешевые кредиты… произведут не сразу, произведут через какое-то время, а влияние на инфляцию будет немедленное, — предостерег он. — Соответственно, если появится материальный ресурс, деньги для инвестиций в какое-то производство, то важно понимать, что за трудовые ресурсы будут это производить. Потому что при той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост».
Потанин также обратил внимание, что при распределении льготных кредитов возникает вопрос «кому давать, как давать». «Это опять начинается вкусовщина», — заметил он.
ЦБ в условиях разгона инфляции (на 9 декабря достигла 9,32% при целевом уровне 4%) в течение последнего полугода резко ужесточил денежно-кредитную политику. Сейчас ключевая ставка составляет 21%, и есть вероятность, что на заседании 20 декабря она будет еще раз повышена. В качестве одной из целей своих действий регулятор декларирует снижение темпов роста корпоративного кредитного портфеля, считая эту тенденцию проинфляционным фактором. В свою очередь, бизнес указывает на риски снижения инвестиций и будущих банкротств при таких условиях, а некоторые экономисты говорят о возможности стагфляции — одновременного снижения экономики и разгона инфляции.
По мнению Потанина, природа наблюдаемой сейчас инфляции зародилась еще в пандемию. «Не только наша страна, но и весь мир, перепугавшись того, что нас может ожидать, стали всячески стимулировать спрос, чтобы поддержать свои национальные экономики и людей. По-простому говоря, началась накачка деньгами национальных экономик. И наша страна в этом смысле была не исключением. Это дало первый толчок инфляции или, по крайней мере, накопило излишнюю денежную массу. А самое главное — оно стимулировало спрос, который постепенно начал довольно сильно превышать предложение», — отметил бизнесмен. «Я верю в то, что в экономике и финансах законы работают так же, как они работают в физике и в математике: если предложение не соответствует спросу, то, конечно же, начинается рост цен. И поэтому стимулирование спроса было несколько избыточным», — подчеркнул он.
«Потом у нас наступил период спецоперации, период более острого санкционного давления, который, конечно, на нас отразился. Я уже упоминал о трудностях с расчетами, с логистическими цепочками, ограничениями по экспорту наших товаров… Это отразилось на нашей способности больше производить, больше наполнить предложение. И поэтому спрос временно оказался сильно перегрет по отношению к предложению. И пока эти два тренда не сойдутся — пока наша экономика не сможет предложить достаточно продуктов для того, чтобы удовлетворить выросший спрос, — до тех пор будет либо высокая инфляция, либо риск ее неконтролируемого роста. Соответственно, эти опасения, насколько я понимаю, и заставляют, как говорят, денежные власти страны уделять особое внимание сдерживанию инфляции, но, к сожалению, для всех нас такими жесткими методами», — сказал Потанин.
Он также обратил внимание на еще один ограничитель — отсутствие «полноценного доступа к технологиям, к поставке оборудования и к прочим прелестям международного разделения труда». «До тех пор пока у нас есть ограничения и сложности с получением технологий и оборудования, это тоже будет замедлять инвестиционный процесс», — сказал он, подчеркнув, что не призывает ничего не делать.
«Конечно, надо инвестировать, надо действовать, но надо действовать терпеливо. Потому что, если мы опережающим образом начнем это делать, мы просто придем к еще более высокой инфляции