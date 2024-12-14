Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост

По мнению Потанина, природа наблюдаемой сейчас инфляции зародилась еще в пандемию. «Не только наша страна, но и весь мир, перепугавшись того, что нас может ожидать, стали всячески стимулировать спрос, чтобы поддержать свои национальные экономики и людей. По-простому говоря, началась накачка деньгами национальных экономик. И наша страна в этом смысле была не исключением. Это дало первый толчок инфляции или, по крайней мере, накопило излишнюю денежную массу. А самое главное — оно стимулировало спрос, который постепенно начал довольно сильно превышать предложение», — отметил бизнесмен. «Я верю в то, что в экономике и финансах законы работают так же, как они работают в физике и в математике: если предложение не соответствует спросу, то, конечно же, начинается рост цен. И поэтому стимулирование спроса было несколько избыточным», — подчеркнул он.