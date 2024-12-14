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МВД предупредило о массовых обзвонах студентов мошенниками

Мошенники начали активно обманывать студентов российских вузов. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Источник: Freepik

Мошенники начали активно обманывать студентов российских вузов. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В сообщении упоминается, что злоумышленники звонят от имени деканата и требуют от студентов зарегистрироваться через госуслуги в Современной цифровой образовательной среде (СЦОС).

Специалисты отмечают, что основная цель мошенников заключается в получении личных данных путем демонстрации экрана во время звонка в WhatsApp. Если мошенник не достигает своей цели, он начинает звонить родителям с просьбой оказать давление на учащихся.

Также в Telegram-канале сообщается, что на одного из студентов был оформлен кредит на сумму 120 тысяч рублей.

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов назвал две основные схемы мошенничества. Преступники звонят в мессенджерах и просят пользователей включить демонстрацию экрана под разными предлогами и войти на сайт «Госуслуги».