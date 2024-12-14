Минстрой намерен пересмотреть стоимость «квадрата» жилья для соцвыплат

Минстрой определяет среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам для расчета размера социальных выплат для категорий граждан, перед которыми у государства есть обязательства по приобретению или строительству жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Это, в том числе, дети-сироты, ветераны боевых действий, инвалиды.