Минстрой намерен пересмотреть стоимость «квадрата» жилья для соцвыплат

Первая редакция проекта предполагала норматив в первом квартале 2025 года в размере 113 053 рубля. В первом полугодии 2024 года этот показатель составлял 97 547 рублей, его рост за год мог составить 15,9%.
Новая редакция приказа устанавливает норматив в размере 107 611 рубля. За год он вырастет на 10,3%, что на 5,6% меньше, чем было предложено изначально.
Минстрой определяет среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам для расчета размера социальных выплат для категорий граждан, перед которыми у государства есть обязательства по приобретению или строительству жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Это, в том числе, дети-сироты, ветераны боевых действий, инвалиды.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рост стоимости норматива может негативно отразиться на эффективности программ.