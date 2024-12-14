Минфин США может ввести санкции против банков КНР за якобы содействие ОПК РФ

«Я абсолютно не исключаю возможность введения санкций в отношении отдельного банка, если у нас будет достаточно оснований для введения санкций», — сказала она. «Руководство Китая признает, что применение нами этих рестрикций будет представлять собой серьезную угрозу с весьма неблагоприятными последствиями», — добавила Йеллен, отметив, что власти КНР «хотят торговать с Россией, но не желают, чтобы их банки попали под санкции».