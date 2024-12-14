Минфин США может ввести санкции против банков КНР за якобы содействие ОПК РФ

«Я абсолютно не исключаю возможность введения санкций в отношении отдельного банка, если у нас будет достаточно оснований для введения санкций», — сказала она. «Руководство Китая признает, что применение нами этих рестрикций будет представлять собой серьезную угрозу с весьма неблагоприятными последствиями», — добавила Йеллен, отметив, что власти КНР «хотят торговать с Россией, но не желают, чтобы их банки попали под санкции».
При этом министр сообщила, что у Вашингтона и Пекина существует отдельный канал, с помощью которого они поддерживают контакты по данному вопросу, «и иногда этого может быть достаточно». По ее словам, такие контакты стали возможными благодаря работе по восстановлению двусторонних экономических и финансовых связей, проведенной за последние два года.
Как ранее заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, США «распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России». По словам дипломата, его страна «никогда не поставляла оружие ни одной из сторон конфликта» на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между Пекином и Москвой «не направлено против какой-либо третьей стороны».