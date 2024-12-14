Маркетплейсы призвали избавиться от одного типа отзывов

«Одним из ключевых факторов успеха является качество отзывов, которые напрямую влияют на репутацию продавцов и удовлетворенность покупателей, — заявили в Обществе. — В отзывах нередко используются ключевые слова и фразы, такие как: “не пробовал/а”, “пока не пользовался/ась”. Эти слова могут вводить в заблуждение как покупателей, так и алгоритмы поиска, что приводит к снижению видимости товаров и уменьшению продаж».