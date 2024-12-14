Маркетплейсы призвали избавиться от одного типа отзывов

В тексте обращения к представителям отрасли, имеющегося в распоряжении «Ленты.ру», там объяснили, что отзывы от пользователей, не успевших опробовать товар, могут приводить к необоснованному уменьшению продаж.
«Одним из ключевых факторов успеха является качество отзывов, которые напрямую влияют на репутацию продавцов и удовлетворенность покупателей, — заявили в Обществе. — В отзывах нередко используются ключевые слова и фразы, такие как: “не пробовал/а”, “пока не пользовался/ась”. Эти слова могут вводить в заблуждение как покупателей, так и алгоритмы поиска, что приводит к снижению видимости товаров и уменьшению продаж».
В ФОСТ провели опрос и выяснили, что 23 процента всех отзывов с низкой оценкой включают в себя подобные фразы, что приводит к несправедливому снижению рейтинга продавцов.
«Уже появилось выражение “отзыв-пустышка”, обозначающее это явление. Подобные отзывы не только снижают рейтинг товаров, но и искажают восприятие покупателями, создавая ложное представление о товаре», — объяснили в ФОСТ.
В связи с этим в организации предложили рассмотреть возможность модерации с тем, чтобы избавиться от подобных отзывов-пустышек и улучшить пользовательский опыт.
Ранее в Минпромторге пообещали привлечь российские маркетплейсы к контролю за товарами, которые реализуются на этих интернет-площадках. Об этом ведомство попросило главу «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олега Павлова.