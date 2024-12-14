Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 января 2025 года

Он напомнил, что в осенне-зимний период цены традиционно снижаются на 5−7% в связи с окончанием большинства строительных работ.
Более того, для поддержания продаж на некоторые позиции стройматериалов производители дают скидки. Правда, сейчас, в основном, речь идет об ограниченном перечне материалов и специальных условиях в основном для постоянных клиентов, уточняет специалист. Ведь на фоне высокой инфляции, роста цен на энергоносители, транспортных издержек, маржа производителей не позволяет существенно снижать цены.
Но уже к концу марта 2025 года цены на стройматериалы вновь возобновят рост.
По оценкам эксперта, можно ждать роста цен не менее, чем на 10−15% по большинству наиболее востребованных позиций — металлическую арматуру, теплоизоляцию, герметик, кирпич, газобетонные блоки, стекло, электрические кабели, цемент, гипсокартон и керамическую плитку
«Подтолкнут цены вверх не только открытие нового сезона, но и повышенный спрос», — отметил Антон Баксараев.
Многие застройщики сместили свои усилия с рынка жилья, который переживает очень непростой период своего развития, на другие рынки. Например, очень активно развивается рынок складской недвижимости, ИЖС, региональные проекты.
«В связи с активной диверсификацией застройщиков и поиском новых рынков, мы ожидаем, что цены на стройматериалы в начале нового строительного сезона могут снова обновить свой максимум», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».