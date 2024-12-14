Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 января 2025 года

Более того, для поддержания продаж на некоторые позиции стройматериалов производители дают скидки. Правда, сейчас, в основном, речь идет об ограниченном перечне материалов и специальных условиях в основном для постоянных клиентов, уточняет специалист. Ведь на фоне высокой инфляции, роста цен на энергоносители, транспортных издержек, маржа производителей не позволяет существенно снижать цены.