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Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 января 2025 года

Существенного роста цен на большинство стройматериалов в начале наступающего года ожидать не стоит. Об этом рассказал генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что в осенне-зимний период цены традиционно снижаются на 5−7% в связи с окончанием большинства строительных работ.

Более того, для поддержания продаж на некоторые позиции стройматериалов производители дают скидки. Правда, сейчас, в основном, речь идет об ограниченном перечне материалов и специальных условиях в основном для постоянных клиентов, уточняет специалист. Ведь на фоне высокой инфляции, роста цен на энергоносители, транспортных издержек, маржа производителей не позволяет существенно снижать цены.

Но уже к концу марта 2025 года цены на стройматериалы вновь возобновят рост.

По оценкам эксперта, можно ждать роста цен не менее, чем на 10−15% по большинству наиболее востребованных позиций — металлическую арматуру, теплоизоляцию, герметик, кирпич, газобетонные блоки, стекло, электрические кабели, цемент, гипсокартон и керамическую плитку и т. д.

«Подтолкнут цены вверх не только открытие нового сезона, но и повышенный спрос», — отметил Антон Баксараев.

Многие застройщики сместили свои усилия с рынка жилья, который переживает очень непростой период своего развития, на другие рынки. Например, очень активно развивается рынок складской недвижимости, ИЖС, региональные проекты.

«В связи с активной диверсификацией застройщиков и поиском новых рынков, мы ожидаем, что цены на стройматериалы в начале нового строительного сезона могут снова обновить свой максимум», — заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».