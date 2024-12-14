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Как и почему в СССР запрещали иностранную валюту

В СССР действовал запрет на свободное хождение иностранной валюты. Почему доллары можно было купить только «вне закона» — рассказала Финансам Mail Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Впервые монопольное право на операции купли-продажи иностранной валюты было закреплено за Государственным Банком РСФСР в 1921 году Декретом Совета народных комиссаров РСФСР «О сделках с иностранной валютой и драгоценными металлами».

Наказанием было лишение свободы до 6 месяцев. Само ограничение действовало всего несколько месяцев, до начала реализации Новой экономической политики (НЭП).

«В дальнейшем ограничения или прямые запреты на валютные операции неоднократно становились неотъемлемой мерой государственного регулирования экономики и обеспечения экономической стабильности советского государства», — отмечает экономист.

С 1937 года валютные операции приравняли к государственным преступлениям и уголовным законодательством закреплялось серьезное наказание.

Настоящую войну «валютчикам» объявил первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита Хрущев. Именно при нем статья 88 «Нарушение правил о валютных операциях» Уголовного кодекса РСФСР неоднократно пересматривалась.

«В первоначальной редакции 1960 года статья предусматривала наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет. В этом же году наказание ужесточили до 15 лет лишения свободы, а год спустя ввели и смертную казнь. И эта норма действовала вплоть до 1994 года», — говорит Мери Валившили.

Пользоваться иностранной валютой разрешалось только иностранцам, прибывшим в СССР, но только в специально отведённых для этого магазинах «Берёзка».

Причина таких жестких мер борьбы и монополизация права на валютные операции исключительно за Госбанком заключалась в стремлении обеспечить стабильность финансовой системы и экономики. «Презюмировалось, что валюта социалистического государства не может быть “привязана” к курсу любой капиталистической страны, а тем более США», — рассказала Валившили.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».