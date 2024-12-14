Как и почему в СССР запрещали иностранную валюту

Впервые монопольное право на операции купли-продажи иностранной валюты было закреплено за Государственным Банком РСФСР в 1921 году Декретом Совета народных комиссаров РСФСР «О сделках с иностранной валютой и драгоценными металлами».
Наказанием было лишение свободы до 6 месяцев. Само ограничение действовало всего несколько месяцев, до начала реализации Новой экономической политики (НЭП).
«В дальнейшем ограничения или прямые запреты на валютные операции неоднократно становились неотъемлемой мерой государственного регулирования экономики и обеспечения экономической стабильности советского государства», — отмечает экономист.
С 1937 года валютные операции приравняли к государственным преступлениям и уголовным законодательством закреплялось серьезное наказание.
Настоящую войну «валютчикам» объявил первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита Хрущев. Именно при нем статья 88 «Нарушение правил о валютных операциях» Уголовного кодекса РСФСР неоднократно пересматривалась.
«В первоначальной редакции 1960 года статья предусматривала наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет. В этом же году наказание ужесточили до 15 лет лишения свободы, а год спустя ввели и смертную казнь. И эта норма действовала вплоть до 1994 года», — говорит Мери Валившили.
Причина таких жестких мер борьбы и монополизация права на валютные операции исключительно за Госбанком заключалась в стремлении обеспечить стабильность финансовой системы и экономики. «Презюмировалось, что валюта социалистического государства не может быть “привязана” к курсу любой капиталистической страны, а тем более США», — рассказала Валившили.
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