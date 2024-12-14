Как и почему в СССР запрещали иностранную валюту

«В первоначальной редакции 1960 года статья предусматривала наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет. В этом же году наказание ужесточили до 15 лет лишения свободы, а год спустя ввели и смертную казнь. И эта норма действовала вплоть до 1994 года», — говорит Мери Валившили.