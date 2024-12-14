«Газпром» подает газ Европе через Украину на «Суджу» в объеме 42,4 млн куб. м

OMV ранее сообщила, что получила от «Газпром экспорта» уведомление о прекращении поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября. Связано это с тем, что OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с «Газпром экспортом» 230 млн евро в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по контракту в Германию, из-за которой было разбирательство, возникла после взрыва газопровода «Северный поток» и в условиях недоступности газопровода Ямал — Европа из-за санкций.