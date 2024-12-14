«Газпром» подает газ Европе через Украину на «Суджу» в объеме 42,4 млн куб. м

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», 42,4 млн куб. м на 14 декабря. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена", — сказал он. Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.
Поставки сохраняются в прежнем объеме, несмотря на заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV.
OMV ранее сообщила, что получила от «Газпром экспорта» уведомление о прекращении поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября. Связано это с тем, что OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с «Газпром экспортом» 230 млн евро в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по контракту в Германию, из-за которой было разбирательство, возникла после взрыва газопровода «Северный поток» и в условиях недоступности газопровода Ямал — Европа из-за санкций.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по «Северному потоку» полностью остановлена. Поставки газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.