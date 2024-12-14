Фондовый прогноз. Новая неделя — новые правила

Индекс МосБиржи потерял 2,4%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,7%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе, под влиянием очередной волны волатильности, ослаб за неделю на 3% и завершил торги в пятницу вблизи отметки 103,5.
Единственным растущим днем на этой неделе был понедельник, а начиная со вторника, рынок корректировался на опасениях участников рынка по поводу новых санкций, а также на информации по инфляции в РФ, вышедшей в среду. Инвесторы фиксировали длинные позиции в акциях, преимущественно в ликвидных активах, по всему расчетному базису индекса МосБиржи.
Лучше рынка чувствовали себя акции Полюса, на фоне роста золота и слабости рубля. Так же прирост котировок демонстрировали акции Татнефти, МКБ и ЛУКОЙЛа. Нефтяной сектор выглядит довольно устойчиво, цены на нефть за неделю поднялись до верхней границы коридора $71-$75, на ожиданиях экспертами МЭА роста спроса на нефть в 2025 году с 990 тыс. б/с до 1,08 млн б/с.
Рынок будет довольно нервно ожидать выхода цифр недельной инфляции за вторую неделю декабря, и надеяться, что решение и риторика ЦБ будет не слишком жесткой. При этом 17 декабря пройдут дивидендные отсечки по ряду популярных среди инвесторов эмитентов, один из которых ЛУКОЙЛ, который имеет вес в индексе около 18%, а доходность выплаты около 7%.
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