Фондовый прогноз. Новая неделя — новые правила

Рынок будет довольно нервно ожидать выхода цифр недельной инфляции за вторую неделю декабря, и надеяться, что решение и риторика ЦБ будет не слишком жесткой. При этом 17 декабря пройдут дивидендные отсечки по ряду популярных среди инвесторов эмитентов, один из которых ЛУКОЙЛ, который имеет вес в индексе около 18%, а доходность выплаты около 7%.