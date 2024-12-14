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Финансист предупредила о долларе почти по 130 рублей

Курс рубля не должен серьезно отклониться от текущих значений в следующем году, однако и укрепления валюты ждать не стоит, считает гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Источник: Reuters

Как отметила эксперт в беседе с агентством Прайм, в 2025 году доллар может составить около 90−100 рублей. Однако при самом негативном сценарии он может подскочить до 127 рублей.

Гузель Проценко пояснила, что резко снизить курс рубля могут «черные лебеди».

В их числе — инаугурация Дональда Трампа на пост президента США и последующая смена курса политики этой страны.

«Они связаны в первую очередь с мировыми геополитическими событиями и проведением новой энергетической политики с целью снижения мировых цен на нефть», — добавила финансист.

Что касается евро, то, считает Проценко, в 2025 году эта валюта может составить 97−117 рублей. Юань может колебаться в диапазоне 12,5−17 рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»