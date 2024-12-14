Экспортеры зерна из России продолжат поставки в Сирию

Два российских сухогруза с зерном, «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес», направлявшиеся в Сирию, остановились на финальной части маршрута. В настоящее время «Ненашев» стоит на якоре между Кипром и сирийским берегом, а «Альфа Гермес» направился в порт Александрии в Египте.