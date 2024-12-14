Эксперт предупредила о новом обострении на валютном рынке

Сальдо счета текущих операций в ноябре снизилось до 3,2 млрд долларов США (4,7 млрд долларов США в октябре — при этом оценка за октябрь была пересмотрена в сторону снижения с 6,5 млрд долларов США) на фоне заметного снижения экспорта — на 12% по сравнению с октябрем.