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Эксперт предупредила о новом обострении на валютном рынке

Высокая волатильность в рубле сохраняется на фоне сложностей с проведением трансграничных платежей. Подробнее о том, что будет происходить на рынке валюты — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: Reuters

«Вышедшие данные по агрегатам платежного баланса за ноябрь отражают экономическое следствие усиления проблем с расчетами», — отметила эксперт.

Сальдо счета текущих операций в ноябре снизилось до 3,2 млрд долларов США (4,7 млрд долларов США в октябре — при этом оценка за октябрь была пересмотрена в сторону снижения с 6,5 млрд долларов США) на фоне заметного снижения экспорта — на 12% по сравнению с октябрем.

«Таким образом, обстановка с дефицитом валюты на рынке сохраняется и обостряется», — подчеркнула она.

Потенциально в декабре импорт покажет заметный рост на фоне сезонного спроса в преддверии новогодних праздников, что в сочетании с новыми санкциями и проблемами с экспортом усилит проблему нехватки ликвидности.

«Мы полагаем, что волатильность будет сохраняться до конца 2024 года, и рубль может торговаться в широком диапазоне 100−105 ₽ за доллар США с возможными резкими выходами за пределы обозначенного диапазона». — резюмировала Наталия Пырьева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».