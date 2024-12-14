Эксперт предупредила о новом обострении на валютном рынке

«Вышедшие данные по агрегатам платежного баланса за ноябрь отражают экономическое следствие усиления проблем с расчетами», — отметила эксперт.
Сальдо счета текущих операций в ноябре снизилось до 3,2 млрд долларов США (4,7 млрд долларов США в октябре — при этом оценка за октябрь была пересмотрена в сторону снижения с 6,5 млрд долларов США) на фоне заметного снижения экспорта — на 12% по сравнению с октябрем.
«Таким образом, обстановка с дефицитом валюты на рынке сохраняется и обостряется», — подчеркнула она.
Потенциально в декабре импорт покажет заметный рост на фоне сезонного спроса в преддверии новогодних праздников, что в сочетании с новыми санкциями и проблемами с экспортом усилит проблему нехватки ликвидности.
«Мы полагаем, что волатильность будет сохраняться до конца 2024 года, и рубль может торговаться в широком диапазоне 100−105 ₽ за доллар США с возможными резкими выходами за пределы обозначенного диапазона». — резюмировала Наталия Пырьева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».