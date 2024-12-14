Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еда, страх и свидания. Что измеряют самыми необычными экономическими индексами?

В экономике существует много индексов и показателей для оценки чего бы то ни было: ВВП, паритет покупательной способности, индекс деловой активности, S&P 500, IMOEX и другие. Но иногда, как разобрались аналитики Market Power, ради шутки или в попытке приблизиться к объективности, смотрят совсем на другие показатели: индекс оливье, Биг Мака и свиданий.

Market Power
Группа инвестиционных аналитиков Market Power

Индекс оливье

Крайне актуальный в преддверии Нового года индекс показывает, на сколько подорожал салат оливье. Индекс стремится оценить инфляцию на бытовом уровне и на понятном примере.

Рецептов оливье много, поэтому индекс рассчитывают по единому, установленному Росстатом рецепту, который индексом оливье и заведует:

  • репчатый лук 100 грамм;

  • яйца куриные 4 штуки;

  • маринованные огурцы 400 грамм;

  • горошек зеленый консервированный 380 грамм;

  • картофель 500 грамм;

  • морковь 200 грамм;

  • вареная колбаса 300 грамм;

  • майонез 200 грамм.

Такая порция, рассчитанная на 4-х человек, подорожала с ₽326 в 2019 году до ₽553 в 2024 году. По такому же принципу можно рассчитать индекс борща, для этого даже есть специальный сайт индекс-борща.рф. Так, дешевле всего борщевой набор обойдется жителям Казани — ₽122, а дороже всего жителям Анадыря — ₽796.

Индекс Биг Мака

Биг Мак — продукт универсальный. Находясь в разных Макдональдсах на противоположных полушариях можно заказать этот гамбургер и получить в среднем один и тот же продукт. Биг Мак распространен по всей планете и содержит в себе основные продукты сельского хозяйства любой страны.

Опираясь на это, журнал The Economist c 1986 года считает Индекс Биг Мака. С помощью такой бургерномики можно оценить несколько показателей.

Во-первых, покупательную способность валюты относительно доллара. Если цена ниже, чем в США, то валюта недооценена, а если выше, то переоценена. Например, если в США Биг Мак стоит $5, а в Японии $3, то японская иена недооценена к доллару.

Во-вторых, уровень жизни относительно зарплат. В развитых и экономически успешных странах зарплаты больше, стоимость рабочей силы выше, а значит, и цена на гамбургер идет вверх.

В-третьих, можно узнать инфляцию, оценив стоимость Биг Мака год к году.

По такому же принципу существуют индекс iPhone и индекс латте из Starbucks.

Однако некоторые страны могут не покориться индексу из-за культурных особенностей. Так, в индуизме запрещено есть говядину, поэтому Биг Мак в Индии называется Махараджа Мак, а котлета в нем делается из баранины или курицы. А в России… да вы и сами все знаете.

Индекс страха VIX

VIX — это тикер и распространенное название индекса волатильности Чикагской биржи опционов — CBOE (Chicago Board Options Exchange). Его часто называют индексом страха.

VIX рассчитывается на основе цен опционов на S&P 500 и показывает ожидаемую волатильность рынка на ближайший месяц. VIX измеряется в процентах и интерпретировать ее можно следующим образом:

  • VIX < 20% — рынок спокоен, инвесторы уверены в завтрашнем дне. Однако чем ниже опустится показатель, тем больше вероятность скорого разворота тренда;

  • VIX = 20%-30% — нормальный уровень волатильности, часто наблюдается во время рыночных коррекций;

  • VIX > 40% — рынок в панике! Обычно на такой отметке индекса цены на акции стремительно падают. Как правило, наблюдается в кризисные периоды.

В 2012 году CBOE ввели еще один индекс — VVIX — он показывает, на сколько сильно меняется VIX. На отечественном рынке есть свой индекс страха — RVI.

Индекс Иванова

Иванов — это собирательный образ россиянина. Он получает среднюю по стране зарплату и живет в городе с населением более 100 тысяч человек. Индекс Иванова придумали в SberCIB Investment Research. Статистическую потребность индекса оценивают всего в 2%.

По словам создателей, инструмент учитывает динамику и структуру расходов россиян, их сбережения, потребительское поведение, восприятие экономической ситуации в стране и уверенность в завтрашнем дне в целом.

Специалисты Сбера опрашивают несколько тысяч жителей России от 18 до 65 лет из больше 150 городов.

Если индекс Иванова падает, можно сделать вывод, что для среднего класса в России настали не лучшие времена, да и представителей класса становится меньше. Если — растет, значит средний класс начинает жить лучше и людей в этом экономическом спектре стало больше.

Индекс Иванова в I квартале 2024 года вырос до −6% против −14% в IV квартале 2023 года.

Индекс Свиданий

Индекс Свиданий рассчитывает стоимость свиданий в разных городах мира относительно Нью-Йорка. В свидание входит: поездка на такси, ужин на двоих в пабе или ресторане, пара безалкогольных напитков, пара кружек пива и два билета в кино. Индекс рассчитывает Deutsche Bank для 54 городов мира.

В России подобной аналитикой занимается Т-Банк. Каждое 14 февраля, на день влюбленных Т-Банк рассчитывает Romantic Index: складывает чеки в категориях такси, рестораны, цветы, кино и высчитывает среднюю цену свидания по городам. Индекс считают с 2019 года и, исходя из накопленных данных, делают прогноз на следующий год.

Так, по прогнозу желтого банка свидание 14 февраля 2024 года в Москве должно было обойтись в ₽9185, ₽7206 — в Санкт-Петербурге и ₽6081 — в Новосибирске.

Индекс Шампанского

Один из простых и интуитивно понятных инструментов — Индекс Шампанского. Логика железобетонная: чем лучше состояние экономики, тем больше спрос на шампанское и игристые вина. И наоборот.

Но алкоголь — это популярный инструмент в альтернативных инвестициях, а потому есть и более серьезный индекс игристого — Champagne 50, созданный винной биржей Liv-ex. Он отслеживает динамику последних 13 урожаев из самых продаваемых сортов шампанского. За последние 5 лет индекс вырос на 34%.

Макроэкономический анализ — дело сложное, и одними лишь индексами оливье и Биг Мака в таком деле сыт не будешь. К инструментами подобного рода следует относиться скорее с юмором и интересом, но уж точно не стоит строить на их основе инвестиционную стратегию или финансовые ожидания.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».