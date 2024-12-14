Еда, страх и свидания. Что измеряют самыми необычными экономическими индексами?

Индекс оливье
Крайне актуальный в преддверии Нового года индекс показывает, на сколько подорожал салат оливье. Индекс стремится оценить инфляцию на бытовом уровне и на понятном примере.
Рецептов оливье много, поэтому индекс рассчитывают по единому, установленному Росстатом рецепту, который индексом оливье и заведует:
репчатый лук 100 грамм;
яйца куриные 4 штуки;
маринованные огурцы 400 грамм;
горошек зеленый консервированный 380 грамм;
картофель 500 грамм;
морковь 200 грамм;
вареная колбаса 300 грамм;
майонез 200 грамм.
Такая порция, рассчитанная на 4-х человек, подорожала с ₽326 в 2019 году до ₽553 в 2024 году. По такому же принципу можно рассчитать индекс борща, для этого даже есть специальный сайт индекс-борща.рф. Так, дешевле всего борщевой набор обойдется жителям Казани — ₽122, а дороже всего жителям Анадыря — ₽796.
Индекс Биг Мака
Биг Мак — продукт универсальный. Находясь в разных Макдональдсах на противоположных полушариях можно заказать этот гамбургер и получить в среднем один и тот же продукт. Биг Мак распространен по всей планете и содержит в себе основные продукты сельского хозяйства любой страны.
Опираясь на это, журнал The Economist c 1986 года считает Индекс Биг Мака. С помощью такой бургерномики можно оценить несколько показателей.
Во-первых, покупательную способность валюты относительно доллара. Если цена ниже, чем в США, то валюта недооценена, а если выше, то переоценена. Например, если в США Биг Мак стоит $5, а в Японии $3, то японская иена недооценена к доллару.
Во-вторых, уровень жизни относительно зарплат. В развитых и экономически успешных странах зарплаты больше, стоимость рабочей силы выше, а значит, и цена на гамбургер идет вверх.
В-третьих, можно узнать инфляцию, оценив стоимость Биг Мака год к году.
По такому же принципу существуют индекс iPhone и индекс латте из Starbucks.
Однако некоторые страны могут не покориться индексу из-за культурных особенностей. Так, в индуизме запрещено есть говядину, поэтому Биг Мак в Индии называется Махараджа Мак, а котлета в нем делается из баранины или курицы. А в России… да вы и сами все знаете.
Индекс страха VIX
VIX — это тикер и распространенное название индекса волатильности Чикагской биржи опционов — CBOE (Chicago Board Options Exchange). Его часто называют индексом страха.
VIX рассчитывается на основе цен опционов на S&P 500 и показывает ожидаемую волатильность рынка на ближайший месяц. VIX измеряется в процентах и интерпретировать ее можно следующим образом:
VIX < 20% — рынок спокоен, инвесторы уверены в завтрашнем дне. Однако чем ниже опустится показатель, тем больше вероятность скорого разворота тренда;
VIX = 20%-30% — нормальный уровень волатильности, часто наблюдается во время рыночных коррекций;
VIX > 40% — рынок в панике! Обычно на такой отметке индекса цены на акции стремительно падают. Как правило, наблюдается в кризисные периоды.
В 2012 году CBOE ввели еще один индекс — VVIX — он показывает, на сколько сильно меняется VIX. На отечественном рынке есть свой индекс страха — RVI.
Индекс Иванова
Иванов — это собирательный образ россиянина. Он получает среднюю по стране зарплату и живет в городе с населением более 100 тысяч человек. Индекс Иванова придумали в SberCIB Investment Research. Статистическую потребность индекса оценивают всего в 2%.
По словам создателей, инструмент учитывает динамику и структуру расходов россиян, их сбережения, потребительское поведение, восприятие экономической ситуации в стране и уверенность в завтрашнем дне в целом.
Специалисты Сбера опрашивают несколько тысяч жителей России от 18 до 65 лет из больше 150 городов.
Если индекс Иванова падает, можно сделать вывод, что для среднего класса в России настали не лучшие времена, да и представителей класса становится меньше. Если — растет, значит средний класс начинает жить лучше и людей в этом экономическом спектре стало больше.
Индекс Иванова в I квартале 2024 года вырос до −6% против −14% в IV квартале 2023 года.
Индекс Свиданий
Индекс Свиданий рассчитывает стоимость свиданий в разных городах мира относительно Нью-Йорка. В свидание входит: поездка на такси, ужин на двоих в пабе или ресторане, пара безалкогольных напитков, пара кружек пива и два билета в кино. Индекс рассчитывает Deutsche Bank для 54 городов мира.
В России подобной аналитикой занимается Т-Банк. Каждое 14 февраля, на день влюбленных Т-Банк рассчитывает Romantic Index: складывает чеки в категориях такси, рестораны, цветы, кино и высчитывает среднюю цену свидания по городам. Индекс считают с 2019 года и, исходя из накопленных данных, делают прогноз на следующий год.
Так, по прогнозу желтого банка свидание 14 февраля 2024 года в Москве должно было обойтись в ₽9185, ₽7206 — в Санкт-Петербурге и ₽6081 — в Новосибирске.
Индекс Шампанского
Один из простых и интуитивно понятных инструментов — Индекс Шампанского. Логика железобетонная: чем лучше состояние экономики, тем больше спрос на шампанское и игристые вина. И наоборот.
Но алкоголь — это популярный инструмент в альтернативных инвестициях, а потому есть и более серьезный индекс игристого — Champagne 50, созданный винной биржей Liv-ex. Он отслеживает динамику последних 13 урожаев из самых продаваемых сортов шампанского. За последние 5 лет индекс вырос на 34%.
Макроэкономический анализ — дело сложное, и одними лишь индексами оливье и Биг Мака в таком деле сыт не будешь. К инструментами подобного рода следует относиться скорее с юмором и интересом, но уж точно не стоит строить на их основе инвестиционную стратегию или финансовые ожидания.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».