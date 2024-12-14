Еда, страх и свидания. Что измеряют самыми необычными экономическими индексами?

В экономике существует много индексов и показателей для оценки чего бы то ни было: ВВП, паритет покупательной способности, индекс деловой активности, S&P 500, IMOEX и другие. Но иногда, как разобрались аналитики Market Power, ради шутки или в попытке приблизиться к объективности, смотрят совсем на другие показатели: индекс оливье, Биг Мака и свиданий.