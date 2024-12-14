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ЦБ: Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,6%

За последний осенний месяц реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров нашей страны (с учетом инфляции) снизился на 1,6% по отношению к октябрю, сообщается на сайте регулятора.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В годовом выражении в период с января по октябрь текущего 2024 года курс рубля упал на 2,2%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в ноябре снизился на 2,8%, с начала года — на 5%.

Реальный эффективный курс рубля к евро снизился за ноябрь на 0,6%, с начала года — на 2,2%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».