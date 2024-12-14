ЦБ: Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,6%

В годовом выражении в период с января по октябрь текущего 2024 года курс рубля упал на 2,2%.
Реальный эффективный курс рубля к доллару в ноябре снизился на 2,8%, с начала года — на 5%.
Реальный эффективный курс рубля к евро снизился за ноябрь на 0,6%, с начала года — на 2,2%.
Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте.
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