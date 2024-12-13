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Запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен продлили до 30 июня

Соответствующий документ запрещает поставки при условии, если в контрактах на них предусматривается использование ценового потолка, введенного странами G7, ЕС и Австралией.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 года срок действия ответных мер в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на нефть и нефтепродукты из России. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ запрещает поставлять российские нефть и нефтепродукты при условии, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного странами G7, ЕС и Австралией.