Запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен продлили до 30 июня

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 года срок действия ответных мер в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на нефть и нефтепродукты из России. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.