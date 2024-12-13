Юрист рассказал о правах россиян на найденные деньги и ценности

Забрать себе найденные деньги и ценности можно только в том случае, если будут выполнены определенные условия. В первую очередь, по словам юриста, вы обязаны заявить о находке в полицию или владельцу объекта, где обнаружена ценность, в течение 3 дней.
«Если в течение 6 месяцев после сдачи вещи в полицию владелец не объявится, находка становится вашей. Однако, если это деньги, их не обязательно хранить — органы передадут сумму на счет до выяснения обстоятельств», — подчеркнул Григориади.
Юрист рассказал, что делать, если находка обнаружена в общественном месте — магазине, кафе, транспорте:
Уведомить сотрудников. Администрация учреждения или водитель транспорта обязаны принять меры для поиска владельца.
Сдайть находку владельцу, если он установлен. В общественных местах часто есть камеры видеонаблюдения, что упрощает поиск владельца.
Зафиксировать факт передачи. Убедитесь, что передача происходила с документальным оформлением (например, составьте акт или получите расписку от принимающей стороны).
«Важно помнить: если вы присваиваете найденное, не уведомив полицию или администрацию, это также может быть квалифицировано как кража или присвоение» — уточнил адвокат. Он объяснил, когда обязательно заявлять о находке в полицию:
- Если сумма или стоимость находки значительна (например, крупная сумма денег, драгоценности, техника).
- Если найденное представляет опасность (оружие, наркотики, документы
и т. д.).
- Если нет возможности передать находку владельцу объекта, где она обнаружена.
«Неуведомление полиции или владельца при обнаружении ценных вещей или крупной суммы может повлечь юридические последствия, включая штрафы или уголовную ответственность. Если найденный предмет оценивается до 2,5 тысяч рублей, то присвоившего чужую вещь человека ждет административный штраф (ст. 7.27 КоАП), если выше 2,5 тысяч рублей, может последовать уголовное наказание», — подчеркнул Григориади.
Если вы не хотите оставлять находку себе, передайте её в полицию: Орган власти будет заниматься поиском владельца самостоятельно.
Если в течение 6 месяцев владелец не объявится, деньги или имущество: перейдут в собственность государства. В отдельных случаях, находку могут передать в благотворительные фонды.
Григориади уточнил, можно ли полностью игнорировать находку. «Вы имеете право проигнорировать находку, если она не представляет ценности (например, небольшая сумма денег). Однако в случае обнаружения значительных сумм, вещей с документами или имущества, находка автоматически предполагает вашу ответственность. Попытка скрыть факт находки может быть расценена как присвоение или кража», — подчеркнул юрист.
«Следование этим правилам защитит вас от штрафов либо уголовной ответственности и укрепит репутацию законопослушного гражданина» — подытожил он.
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