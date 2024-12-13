Юрист рассказал о правах россиян на найденные деньги и ценности

Ситуация, когда вы находите деньги или ценности на улице или в общественном месте, может оказаться не только приятной неожиданностью, но и головной болью. Адвокат, председатель Коллегии адвокатов Москвы «Григориадис Групп» Дмитрий Григориади рассказал Финансам Mail, можно ли оставить себе найденное, когда стоит обращаться в полицию и что делать, если вы не хотите принимать находку.