Юрист объяснил, как мошенники перехватывают ПИН-коды банковских карт

«Используя различные легенды, например “обновление антивируса” или “обновление настроек безопасности”, они убеждают человека установить на смартфон вредоносное ПО. Это ПО превращает устройство жертвы в инструмент для кражи данных: активирует NFC-чип, фотографирует карту, перехватывает ПИН-коды и другие конфиденциальные данные. После этого мошенники создают клон банковской карты и совершают покупки через терминалы, оставляя владельца карты без средств», — пояснил он.