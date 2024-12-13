Юрист объяснил, как мошенники перехватывают ПИН-коды банковских карт

«Используя различные легенды, например “обновление антивируса” или “обновление настроек безопасности”, они убеждают человека установить на смартфон вредоносное ПО. Это ПО превращает устройство жертвы в инструмент для кражи данных: активирует NFC-чип, фотографирует карту, перехватывает ПИН-коды и другие конфиденциальные данные. После этого мошенники создают клон банковской карты и совершают покупки через терминалы, оставляя владельца карты без средств», — пояснил он.
Юрист призвал россиян устанавливать программы только из официальных магазинов приложений, а также не загружать программы, если позвонили из крупной компании и попросили сделать это. Для начала необходимо прочитать отзывы, проверить информацию.
Еще одним важным инструментом защиты Адамс назвал антивирусы. Они не только блокируют вредоносное программное обеспечение, но и предупреждают о подозрительных ссылках или приложениях. Кроме того, необходимо обновлять антивирус и регулярно сканировать устройство, заключил юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».