WT: Онтарио запретит продажу алкоголя из США, если Трамп введет пошлины

США, Мексика и Канада связаны трехсторонним договором, который предполагает создание зоны свободной торговли между этими государствами. Однако 25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.