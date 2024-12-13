WT: Онтарио запретит продажу алкоголя из США, если Трамп введет пошлины

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Самая густонаселенная и вторая по площади провинция Канады Онтарио рассматривает возможность запрета продажи алкоголя из США на своей территории, если избранный американский президент Дональд Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на все канадские товары. Об этом сообщила газета The Washington Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве провинции.
По их информации, местные власти также обсуждают ограничение экспорта в США важнейших минералов, необходимых для производства аккумуляторов электромобилей, и закрытие американским компаниям доступа к госзакупкам. Эти меры могут стать дополнением к обсуждавшемуся ранее ограничению экспорта электроэнергии в американские штаты Мичиган, Нью-Йорк и Миннесоту.
В среду глава Онтарио Даг Форд заявил, что в случае введения Трампом торговых барьеров Канада прекратит поставки электроэнергии и энергоносителей в США. С таким заявлением политик выступил после совещания глав всех канадских регионов с премьер-министром Джастином Трюдо по теме тарифов.
США, Мексика и Канада связаны трехсторонним договором, который предполагает создание зоны свободной торговли между этими государствами. Однако 25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.