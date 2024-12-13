ВТБ рассказал о мошенничестве с виртуальными клонами карт

После установки программы мошенники просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а также ввести PIN-код. «В это время с помощью шпионской программы активируется NFC на устройстве жертвы, а другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты», — объяснила пресс-служба ВТБ.