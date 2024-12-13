ВТБ рассказал о мошенничестве с виртуальными клонами карт

Как рассказала пресс-служба банка «Ъ», мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками сотового оператора и говорят о необходимости продлить договор на обслуживание. Клиента просят установить приложение, которое на самом деле является вредоносной шпионской программой. Она позволяет удаленно управлять смартфоном, в том числе камерой, микрофоном и функцией NFC.
После установки программы мошенники просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а также ввести PIN-код. «В это время с помощью шпионской программы активируется NFC на устройстве жертвы, а другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты», — объяснила пресс-служба ВТБ.
Банк уточняет, что предлогом к установке вредоносного приложения может стать обновление антивируса, скачивание медицинского сервиса и другие «легенды». Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов добавил, что атаки мошенников становятся более комплексными и сложными. Приложения операторов, торговых площадок, медицинских компаний и другие сервисы он рекомендовал скачивать на их официальных ресурсах.