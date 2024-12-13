Владелец бренда Rostic’s выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в России

Компания «Юнирест», владелец бренда Rostic’s и мастер-франшизы KFC в России, выкупила бизнес «Эй Кей Раша», рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки. Речь идет о покупке бизнеса одного из крупнейших в России франчайзи ушедшей с российского рынка сети ресторанов общественного питания KFC. Сделка была закрыта 12 декабря, рассказал источник РБК.
В пресс-службе «Юнирест» подтвердили информацию о сделке. Сумму и другие детали там не раскрыли. Гендиректор «Эй Кей Раша» Алексей Чижов, который работал в компании десять лет, также подтвердил РБК ее продажу. Он уточнил, что не планирует оставаться в компании.
Сейчас 97 ресторанов «Эй Кей Раша» работают под вывеской KFC, несмотря на уход владельца бренда из России — в рамках договора коммерческой концессии. Новый владелец проведет ребрендинг, уточнили в пресс-службе «Юниреста»: планируется, что до весны 2025 года эти рестораны перейдут под бренд Rostic’s. После этого ребрендинг сети KFC в России в Rostic’s будет практически завершен, добавил представитель «Юниреста».
По оценкам гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса «Эй Кей Раша» составляет от 4 до 4,5 млрд руб. Выручка компании за 2023 год, как следует из ее бухгалтерской отчетности по РСБУ, составила 8,6 млрд руб., снизившись на 0,2% к прошлому году. Чистая прибыль выросла в 14 раз, до 107,4 млн руб., против 7,6 млн в 2022-м.
Как KFC пришел и ушел из России
Американская Yum! Brands, владеющая брендом специализирующейся на блюдах из курицы сети ресторанов общественного питания KFC, развивала бизнес в России с 1993 года. Сначала компания зашла на российских рынок через партнера — «Ростик групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. Он открывал рестораны под маркой «Ростик’с», где было меню, похожее на западное KFC. В 2005 году Yum! Brands договорилась с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик’с — KFC». Входящая в корпорацию «Ростик Групп» компания «Росинтер» стала российским франчайзи Yum! Brands, а рестораны «Ростик`с» были переименованы в «Ростик`с-KFC». Но в 2010 году Yum! Brands выкупила права на российские рестораны и права на бренд «Ростик’с», сохранив за сетью название KFC. В 2011 году сеть «Ростик`с-KFC» полностью выкупил Yum! Brands, а рестораны до конца 2012 года были переименованы в KFC.
На конец 2022 года в России работало около 1,1 тыс. заведений KFC. Из них Yum! Brands принадлежало только 66 ресторанов. Большинство заведений развивали франчайзи. Собственные рестораны KFC компания развивала через российскую «дочку» — ООО «Ям ресторантс Раша».
Но в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине Yum! Brands объявила о приостановке работы принадлежащих ей ресторанов KFC и Pizza Hut в России, а также о прекращении инвестиций и развития бизнеса в стране. В апреле 2023 года бизнес KFC в России выкупила компания «Смарт Сервис ЛТД», принадлежащая на паритетной основе Константину Котову и Андрею Осколкову. Ранее партнеры развивали по франшизе около 40 ресторанов KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае.
В результате сделки «Смарт Сервис» приобрела 100% компании ООО «Ям ресторантс Раша», которая перед продажей сменила название на «Юнирест». Так «Смарт Сервис» стала принадлежать мастер-франшиза на бренд KFC в России, а также 66 корпоративных ресторанов, операционная система и торговая марка бренда Rostiс’s. По условиям сделки все рестораны KFC должны быть постепенно переименованы в Rostic’s, в том числе заведения, работающие по франшизе.
Весной 2023 года компания приступила к смене названий ресторанов быстрого питания на Rostic’s. Ребрендинг идет постепенно: у большинства партнеров KFC были заключены соглашения на использование бренда на десять лет, но в разное время, ранее объяснял Котов. К тому же не все франчайзи согласились сменить название на Rostic’s. Среди них была и компания «Эй Кей Раша», у которой большинство договоров на использование бренда KFC действовали до 2035 года, что давало компании право не переименовывать заведения.
Параллельно «Юнирест» начал консолидировать бизнес работавших под брендом KFC в России заведений. В феврале 2023 года «Смарт Сервис» выкупил бизнес польской AmRest, которая управляла по франшизе 215 ресторанами KFC в России. Затем в августе 2023 года «Смарт Сервис» совместно с крупнейшим франчайзи KFC в России «Интернэшнл Ресторант Брэндс» создали совместное предприятие ООО «Рестораны быстрого питания» для развития ресторанов под бредом Rostic’s.
«Юнирест» достаточно быстро провел ребрендинг основной части российских ресторанов KFC: в апреле 2024 года соглашения о переходе под бренд Rostic’s подписали 90% франчайзи сети. На тот момент 750 российских ресторанов KFC из более чем 1,1 тыс. переименовались в Rostic’s, сообщала компания.
Что известно о владельцах «Эй Кей Раша»
Компанию «Эй Кей Раша» основал владелец ГК «Шоколадница» Александр Колобов в 2010 году. В 2016 году владельцем 100% стал кипрский офшор Lerondale Assets Limited. Бенефициарами кипрской компании, по данным на 2019 год, были Shoko Holding Ltd и бывший партнер Колобова Симан Поваренкин. В феврале 2019 года в «Эй Кей Раша» зашла структура Сбербанка, которая приобрела 9,99% компании (доли кипрской Lerondale Assets Ltd на тот момент находились в залоге у «дочки» Сбербанка). В августе 2024 года Lerondale Assets Ltd вывели из кипрской юрисдикции, зарегистрировав в Калининградской области (ее владельцы не раскрывались).
В конце ноября 2024 года у «Эй Кей Раша» вновь сменилась структура владельцев: 81% получил закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Мой первый». Еще 8,9% у другого ЗПИФа — «Синтез», которым управляет «Гамма Групп». Оставшаяся часть по-прежнему у ООО «Сбербанк Инвестиции» (ее владельцы в ЕГРЮЛ на текущий момент скрыты).
Управляющая компания «Моего первого» — «Русь Менеджмент» на 90% принадлежит Сергею Фролову, который ранее занимал должность вице-президента госкорпорации ВЭБ.РФ. Оставшаяся доля — у Ольги Родионовой, экс-главы компании «Красная Пресня» и гендиректора «Риверстреч капитал», владелец которой — Валерий Михайлов (акционер O1 Properties, одного из крупнейших собственников класса А в Москве).