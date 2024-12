Владелец бренда Rostic’s выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в России

Компанию «Эй Кей Раша» основал владелец ГК «Шоколадница» Александр Колобов в 2010 году. В 2016 году владельцем 100% стал кипрский офшор Lerondale Assets Limited. Бенефициарами кипрской компании, по данным на 2019 год, были Shoko Holding Ltd и бывший партнер Колобова Симан Поваренкин. В феврале 2019 года в «Эй Кей Раша» зашла структура Сбербанка, которая приобрела 9,99% компании (доли кипрской Lerondale Assets Ltd на тот момент находились в залоге у «дочки» Сбербанка). В августе 2024 года Lerondale Assets Ltd вывели из кипрской юрисдикции, зарегистрировав в Калининградской области (ее владельцы не раскрывались).