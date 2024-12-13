Владелец бренда Rostic’s выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в России

Американская Yum! Brands, владеющая брендом специализирующейся на блюдах из курицы сети ресторанов общественного питания KFC, развивала бизнес в России с 1993 года. Сначала компания зашла на российских рынок через партнера — «Ростик групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. Он открывал рестораны под маркой «Ростик’с», где было меню, похожее на западное KFC. В 2005 году Yum! Brands договорилась с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик’с — KFC». Входящая в корпорацию «Ростик Групп» компания «Росинтер» стала российским франчайзи Yum! Brands, а рестораны «Ростик`с» были переименованы в «Ростик`с-KFC». Но в 2010 году Yum! Brands выкупила права на российские рестораны и права на бренд «Ростик’с», сохранив за сетью название KFC. В 2011 году сеть «Ростик`с-KFC» полностью выкупил Yum! Brands, а рестораны до конца 2012 года были переименованы в KFC.