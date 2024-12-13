Видимая рука рынка: как в России поддержат производителей

Правительство совместно с ЦБ вырабатывает меры поддержки производителей в условиях высоких ставок и жесткой денежно-кредитной политики, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, необходимо сбалансировать спрос и предложение, а также снижать темпы роста инфляции. Для этого, в частности, требуется «поддерживать реализацию проектов». Какие именно отрасли больше всего нуждаются в помощи и чего они ждут от государства — в материале «Известий».
Донастройка системы
Наиболее актуальными сегодня являются меры по формированию экономики предложения, особенно среди малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.
«Если говорить о секторе МСП, то важно обеспечить его качественный рост, донастроить с учетом текущих задач региональную инфраструктуру поддержки — гарантийные и микрофинансовые организации, центры “Мой бизнес”, промышленные и технопарки», — отметили в министерстве.
Отдельное важное направление — технологическое предпринимательство. Здесь необходимо обеспечить развитие малых технологических компаний, уточнили в Минэке. Речь идет о различной грантовой поддержке, налоговых льготах, программах «доращивания» под требования крупных корпораций.
Кроме того, в министерстве считают важным сосредоточить усилия на повышении производительности труда, этому посвящен одноименный федеральный проект. Меры правительства будут направлены именно на рост эффективности экономики — обновление оборудования, роботизацию и цифровизацию предприятий.
«Федпроект структурирован по трем уровням работы с производительностью труда: заводской (адресная работа экспертов на предприятиях), отраслевой (создание отраслевых центров компетенций) и системный (поиск и устранение административных барьеров, сдерживающих рост производительности труда, а также обучение, в том числе в онлайн-формате, тиражирование накопленного опыта)», — уточнили в Минэке.
Давление на компании
Сейчас бизнес ощущает двойной эффект ужесточения ДКП и макропруденциальных мер — депозиты привлекаются под ставку выше ЦБ, спред в корпоративных кредитах утроился, подчеркнул эксперт по стратегии и финансам Павел Тубин.
— Прежде всего давление ложится на компании, не финансируемые из бюджета и не участвующие в отраслевых льготных программах кредитования, — пояснил «Известиям» эксперт.
По его словам, при сохранении или, что более вероятно, повышении ставки необходимо обратить внимание на два направления:
— корректирование НКЛ (норматив краткосрочной ликвидности), чтобы ставки кредита приблизились к ключевой;
— снижение и поддержку курса рубля через нормативы по реализации валютной выручки, а также, возможно, налог на валютную переоценку. Тогда это будет работать не как прямые дотации, создающие дополнительные дисбалансы, а системный инструмент в период высокой ставки.
На фоне высокой стоимости фондирования наша экономика сталкивается с риском сокращения производства — компании при таком дорогом кредите будут вынуждены сократить инвестиции и производство, что может еще больше ускорить рост цен. Когда предложение при том же спросе ниже — цены оказываются выше, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
— Дополнительная поддержка требуется в сфере электроники, производства машин и оборудования, автомобилестроении — эти сектора в значительной степени ощутили негатив от санкций, — подчеркнул в беседе с «Известиями» эксперт. По его словам, там предпринимаются усилия по импортозамещению, а это требует существенных вложений в разработки с использованием доступного кредита.
Нельзя выделить компании, которым больше или меньше нужна помощь от государства, заявил «Известиям» член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.
— Самый эффективный способ — льготное кредитование на нужды бизнеса: немного помочь — и бизнес справится сам. От этого во многом зависит потенциал импортозамещения, — уверен эксперт.
Среди компаний, которые относительно неплохо чувствуют себя на рынке, он отмечает те, которые работают с гособоронзаказом. Хотя ставки по кредитованию для них те же самые, но зато эти заводы обеспечены заказами на месяцы вперед, а значит, предприятие работает нормально и может обойтись без заемных средств.
Крупные налогоплательщики (нефтяная, газовая, химическая промышленность) получают кредитование на льготных условиях, пользуются займами из ВЭБ.РФ, диверсифицируют бизнес и в любой момент могут обратиться за помощью к государству. Поскольку от экспорта этой продукции во многом зависит пополнение госбюджета, они более устойчивы, отметил он. Но и те и другие не отказались бы от льготных кредитов, которые можно направить на модернизацию или расширение производства, открытие новых точек продаж или инвестиции в НИОКР.
— Но наиболее всего от недоступности кредитования страдает экономическая надстройка — предприятия, которые делают комфортной жизнь людей в городах, но на ВВП не оказывают значимого воздействия и оттого становятся буквально невидимыми для мер поддержки, — обратил внимание Валерий Тумин.
Это фермерские хозяйства, салоны красоты, спортивные клубы, небольшие производства одежды, частные детские сады и группы продленного дня, а также ветеринарные клиники. В особенности — небольшие точки в спальных районах городов. Эти предприниматели, как правило, не подпадают под льготные программы.
Форматы поддержки
С учетом текущей экономической ситуации для эффективности поддержки и при этом сдерживания инфляции важно, чтобы меры были выверенными и точечными, сказал «Известиям» совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.
В первую очередь поддержку нужно оказывать не наиболее нуждающимся отраслям, а критически важным для жизнеобеспечения страны и стабильного развития ее экономики: производству продуктов питания, сельскому хозяйству, фармацевтической отрасли, энергетике, нефтегазовому сектору и др.
Дорогие кредиты накладывают определенные ограничения на процесс научных разработок, заявил «Известиям» заместитель генерального директора компании «Валента Фарм» Михаил Глухов. Учитывая, что это длительные и дорогостоящие исследования, существует необходимость в дополнительном стимулировании научной деятельности.
Прежде всего необходимы дешевые долгосрочные кредиты на 10−20 лет на создание предприятий, то есть, по сути, промышленная ипотека, добавил в беседе с «Известиями» директор Центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов. Объемы поддержки зависят от конкретных заявок предпринимателей. Успешный проект трудно реализовать, если нет инициатора и бенефициара.
Среди важных и инструментов поддержки инвестиционной активности можно выделить фабрику проектного финансирования, предусматривающую долгосрочное кредитование и хеджирование процентных рисков, считает научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин. Уже поддержаны таким образом крупные решения по строительству горнометаллургических, горнообогатительных комбинатов, завода минеральных удобрений и некоторые другие.
— В рамках государственно-частного партнерства развиваются проекты по широкому спектру направлений — от социальной сферы, включая медицину и образование, до промышленности и транспорта. Соотношение бюджетных и частных средств, собственных и привлеченных, в рамках заключенных контрактов ГЧП сегодня составляет один к трем, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт.
Одна ключевая сложность, решить которую бизнесу без поддержки государства сложно, — трансакционные издержки, сказал «Известиям» совладелец и управляющий партнер «Технониколь» Сергей Колесников.
— Дружественные государства под страхом наложения вторичных санкций боятся работать с российским бизнесом. И иногда, после того как мы потратили колоссальные усилия, чтобы найти поставщика оборудования, договориться и выстроить логистическую цепочку, мы просто не можем расплатиться за продукт. И решения этой проблемы пока нет. Каждый раз приходится изобретать новые пути доставки оплаты, — указал он.
Пора прекратить практику слепого следования рекомендациям МВФ, необходимо активнее внедрять меры, направленные на финансовую поддержку реального сектора, заявил «Известиям» кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедрой экономической политики и экономических измерений ГУУ Артем Савостицкий. Это решение включает увеличение лимитов по финансированию проектов с высоким мультипликативным эффектом.
— Кроме того, важно продолжать развивать систему стратегического планирования и создавать условия для долгосрочных инвестиций в наукоемкие и высокотехнологичные отрасли. Вместе с тем необходимо более активно переходить к повсеместной практике управляемого кредитования, при котором ресурсы направляются на приоритетные проекты, способные обеспечить ускоренное технологическое развитие экономики и снижение зависимости от сырьевого экспорта, — считает эксперт.
Однако сейчас вряд ли речь идет о новых фронтальных программах субсидирования процентных ставок, сказал «Известиям» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Вероятно, предполагается, что госкомпании и компании из стратегических отраслей могли локально закрыть возникающие разрывы ликвидности.