Видимая рука рынка: как в России поддержат производителей

Крупные налогоплательщики (нефтяная, газовая, химическая промышленность) получают кредитование на льготных условиях, пользуются займами из ВЭБ.РФ, диверсифицируют бизнес и в любой момент могут обратиться за помощью к государству. Поскольку от экспорта этой продукции во многом зависит пополнение госбюджета, они более устойчивы, отметил он. Но и те и другие не отказались бы от льготных кредитов, которые можно направить на модернизацию или расширение производства, открытие новых точек продаж или инвестиции в НИОКР.