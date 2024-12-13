В РФ ввели штрафы за незаконное привлечение инвестиций физлиц

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется новой статьей. Наказывать будут тех, кто занимается привлечением инвестиций физических лиц, но не имеет права на такую деятельность. Для граждан штраф составит до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей также установлен штраф (до 50 тыс. рублей), в качестве альтернативного наказания может быть применено административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. Юрлицам за такое правонарушение грозит административное приостановление деятельности на аналогичный срок или штраф до 500 тыс. рублей.
Кроме того, вводится наказание за привлечение инвестиций физлиц с нарушением требований законодательства. Штраф составит до 50 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц. Для индивидуальных предпринимателей предусматривается штраф до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлицам может грозить административное приостановление деятельности на тот же срок или штраф до 1 млн рублей.
Как пояснял первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, закон направлен на противодействие недобросовестным практикам привлечения на финансовый рынок заемных средств от физических лиц.