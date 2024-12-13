В РФ ввели штрафы за незаконное привлечение инвестиций физлиц

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется новой статьей. Наказывать будут тех, кто занимается привлечением инвестиций физических лиц, но не имеет права на такую деятельность. Для граждан штраф составит до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей также установлен штраф (до 50 тыс. рублей), в качестве альтернативного наказания может быть применено административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. Юрлицам за такое правонарушение грозит административное приостановление деятельности на аналогичный срок или штраф до 500 тыс. рублей.