В РФ ужесточили наказание за заключение картельных соглашений

Изменения внесены в Уголовный кодекс РФ. Так, введено наказание за заключение картельного соглашения, которое привело к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, проведение которых является обязательным. За это предусматриваются принудительные работы на срок до 5 лет с возможным запретом на определенную деятельность на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 800 тысяч рублей и возможным запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет.
Вместе с тем увеличивается штраф за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения с отягчающими обстоятельствами. К ним относятся причинение особо крупного ущерба, извлечение дохода в особо крупном размере, а также совершение преступления организованной группой или с использованием служебного положения. За это законом предусмотрены принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 4 млн рублей (ранее — до 1 млн рублей). В обоих случаях также может быть установлен запрет заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Одновременно закон расширяет перечень обстоятельств, сопутствующих совершению подобных преступлений. Теперь в него, помимо применения насилия и угрозы его применения, включены уничтожение или повреждение имущества либо угроза его уничтожения или повреждения, а к наказанию — принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет — добавлен штраф до 5 млн рублей в случае избрания ответственности в виде заключения. В каждом случае также возможен запрет заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Кроме того, статья дополняется примечанием о том, что доходом признается выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), извлеченная всеми участниками картеля в результате исполнения такого соглашения, без вычета произведенных или планируемых расходов.
Как ранее отмечал замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский, введение наказания за картели на обязательных торгах обусловлено тем, что в большинстве случаев антимонопольными органами фиксируются такие нарушения при реализации национальных проектов. Он уточнил, что со вступлением закона в силу преступление на торгах будет относиться к преступлениям средней тяжести, в связи с чем появится возможность проводить их предварительное расследование, а сроки давности будут составлять 6 лет.