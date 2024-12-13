В РФ ужесточили наказание за заключение картельных соглашений

Изменения внесены в Уголовный кодекс РФ. Так, введено наказание за заключение картельного соглашения, которое привело к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, проведение которых является обязательным. За это предусматриваются принудительные работы на срок до 5 лет с возможным запретом на определенную деятельность на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 800 тысяч рублей и возможным запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет.