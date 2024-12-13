В АКОРТ отметили меньший рост розничных цен на кофе по сравнению с закупочными

Он отметил, что российские ретейлеры не видят снижения спроса на данную продукцию: как зерновой кофе, так и готовые кофейные смеси пользуются устойчивым спросом. Так, продажи зернового кофе растут в натуральном выражении в пределах 3−4%. Спросом у покупателей пользуются в одинаковой степени как высококачественные сорта арабики, так и бюджетные сорта и смеси.