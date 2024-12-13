В АКОРТ отметили меньший рост розничных цен на кофе по сравнению с закупочными

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Розничные цены на кофе в магазинах крупных торговых сетей России за последний год выросли меньше, чем закупочные, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что цены на кофе достигли рекордного уровня из-за возможного глобального дефицита. Как указывало агентство, рост цен связан с засухой в Бразилии, из-за которой поставки могут сократиться в ближайшее время. Урожай более дешевого сорта во Вьетнаме также пострадал из-за погодных условий.
«Рост мировых цен на кофе оказывает отсроченное влияние на конечную продукцию в российских розничных сетях. В течение последнего года закупочные цены на кофе увеличились в среднем на 20% из-за погодных условий и инфляции, однако ретейлеры сглаживали скачок цен в интересах потребителей, и подорожание кофе на полках крупных торговых сетей не превысило 10%», — сообщил Караваев.
Он отметил, что российские ретейлеры не видят снижения спроса на данную продукцию: как зерновой кофе, так и готовые кофейные смеси пользуются устойчивым спросом. Так, продажи зернового кофе растут в натуральном выражении в пределах 3−4%. Спросом у покупателей пользуются в одинаковой степени как высококачественные сорта арабики, так и бюджетные сорта и смеси.
«Также торговые сети — члены АКОРТ отмечают смещение спроса в сторону готового кофе — потребители стали чаще покупать кофе с собой при посещении магазинов крупных торговых сетей. В целом рост спроса на готовый кофе оценивается более чем в 20%, отчасти это объясняется и эффектом базы — в текущем году ретейлеры активно открывали кофе-пойнты с горячей выпечкой», — отметил собеседник агентства.